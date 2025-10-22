Миллиардные сборы фильма «Август» подтвердили ожидания киноиндустрии, при этом картина будет идти в кинотеатрах еще не менее месяца, заявил в интервью НСН председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков.

Военный фильм режиссеров Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева «Август» с участием Сергея Безрукова и Никиты Кологривого на сегодняшний день заработал в прокате 1,002 млрд рублей. Воронков объяснил, почему успеха этой картины ждали.