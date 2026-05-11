Новым патриархом Грузии избран владыка Шио

Новоизбранный патриарх будет носить имя Шио III. Ему 57 лет, богословское образование получал в духовной семинарии Батуми, а затем в Московской духовной академии и Московском институте богословия Святого Тихона.

Отмечается, что интронизация нового Католикоса-Патриарха Грузии состоится 12 мая в храме Светицховели в городе Мцхета около Тбилиси.

Предшественник Шио III Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II умер 17 марта в возрасте 93 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

