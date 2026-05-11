Фильм о воссоединении группы Oasis выйдет в сентябре 2026 года
Документальный фильм о воссоединении рок-группы Oasis выйдет 11 сентября. Об этом заявил продюсер проекта, создатель сериала «Острые козырьки» Стивен Найт.
По его словам, что он хотел рассказать в ленте не только историю братьев Лиама и Ноэла Галлахеров, а также группы. Он отметил, что не менее важны истории поклонников.
«Музыка затронула их жизни, в некоторых случаях изменила навсегда», - сказал Найт.
Кроме воссоединения и возвращения Oasis на сцену в ленте будут эксклюзивные кадры с репетиций, закулисные моменты и первые за 25 лет совместные интервью братьев Галлахеров.
Ранее менеджер Oasis Алек МакКинли заявил, что коллектив не планирует выпускать новую музыку и выступать на концертах после своего реюнион-тура, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Песков: РФ не получала ответа из ЕС по кандидатуре Шредера для переговоров
- Фильм о воссоединении группы Oasis выйдет в сентябре 2026 года
- «Локомотив» обыграл «Ак Барс» в первом матче финальной серии Кубка Гагарина
- Новым патриархом Грузии избран владыка Шио
- «Ангелы» уступили «Коммерсанту»: Кто выиграл кинобитву майских праздников
- Умерла правнучка Владимира Ленина Елена Ульянова
- Посольство РФ опровергло заявления о якобы вмешательстве России в выборы Армении
- Заочно осужденный на Украине Мединский заявил, что киевский суд «судит историю»
- Пашинян заявил, что не счел нужным реагировать на угрозы Зеленского в адрес РФ
- Red Hot Chili Peppers продали свои песни за 300 млн долларов