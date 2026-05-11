Фильм о воссоединении группы Oasis выйдет в сентябре 2026 года

По его словам, что он хотел рассказать в ленте не только историю братьев Лиама и Ноэла Галлахеров, а также группы. Он отметил, что не менее важны истории поклонников.

«Музыка затронула их жизни, в некоторых случаях изменила навсегда», - сказал Найт.

Кроме воссоединения и возвращения Oasis на сцену в ленте будут эксклюзивные кадры с репетиций, закулисные моменты и первые за 25 лет совместные интервью братьев Галлахеров.

Ранее менеджер Oasis Алек МакКинли заявил, что коллектив не планирует выпускать новую музыку и выступать на концертах после своего реюнион-тура, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

