Умерла правнучка Владимира Ленина Елена Ульянова

Двоюродная правнучка Владимира Ленина Елена Ульянова умерла на 48-м году жизни. Об этом со ссылкой на подмосковный музей-заповедник «Горки Ленинские» сообщает РИА Новости.

Отмечается, что Ульянова умерла 8 мая.

«Причиной смерти стала острая инфекция», - говорится в сообщении.

Ранее Государственный музей имени Пушкина сообщил о кончине Вячеслава Гуцко — прапраправнука поэта Александра Пушкина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
