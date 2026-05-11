Умерла правнучка Владимира Ленина Елена Ульянова
11 мая 202616:36
Алексей Филимонов
Двоюродная правнучка Владимира Ленина Елена Ульянова умерла на 48-м году жизни. Об этом со ссылкой на подмосковный музей-заповедник «Горки Ленинские» сообщает РИА Новости.
Отмечается, что Ульянова умерла 8 мая.
«Причиной смерти стала острая инфекция», - говорится в сообщении.
Ранее Государственный музей имени Пушкина сообщил о кончине Вячеслава Гуцко — прапраправнука поэта Александра Пушкина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Новым патриархом Грузии избран владыка Шио
- «Ангелы» уступили «Коммерсанту»: Кто выиграл кинобитву майских праздников
- Умерла правнучка Владимира Ленина Елена Ульянова
- Посольство РФ опровергло заявления о якобы вмешательстве России в выборы Армении
- Заочно осужденный на Украине Мединский заявил, что киевский суд «судит историю»
- Пашинян заявил, что не счел нужным реагировать на угрозы Зеленского в адрес РФ
- Red Hot Chili Peppers продали свои песни за 300 млн долларов
- Угроза теракта, бойкот и новые правила: Как пройдет «Евровидение-2026»
- Польша намерена ужесточить правила получения гражданства
- Евросоюз снова расширил список санкций против России