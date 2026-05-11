Посольство РФ опровергло заявления о якобы вмешательстве России в выборы Армении
Заявления правительства Великобритании о якобы вмешательстве России в выборы в Армении выглядят нелепо. Как сообщает ТАСС, на это указали в посольстве РФ в Соединенном Королевстве.
В диппредставительстве отметили, что неоколониальная политика Лондона, ранее способствовавшая госперевороту на Украине, теперь «нацелена и на Армению».
«Западу пора самому перестать вмешиваться в дела суверенных государств, как недавно было сделано в Молдавии и Румынии. На воре шапка горит», - говорится в сообщении.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Еревану следует быстрее определиться между ЕС и ЕАЭС, напомнив, что ситуация на Украине тоже начиналась с евроинтеграции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
