Песков: РФ не получала ответа из ЕС по кандидатуре Шредера для переговоров

Москва пока не получала от европейцев ответа по кандидатуре экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера для переговоров России и Евросоюза. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, в Европе наблюдается «целая буря обсуждений» по данному вопросу.

«Кто-то говорит, что эта идея заслуживает внимания, кто-то говорит, что нет», — заключил представитель Кремля.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас выступила против кандидатуры Шрёдера на роль переговорщика с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: EPA / ТАСС
