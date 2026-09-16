Состояние Татьяны Ким сократилось на $1,5 млрд после атак ВСУ

Состояние основательницы Wildberries Татьяны Ким сократилось на $1,5 млрд с начала года и составило $6,4 млрд. Соответствующую оценку со ссылкой на Bloomberg приводит РБК.

Снижение капитала произошло на фоне систематических атак на логистическую инфраструктуру маркетплейса. При этом в августе Ким в пятый раз за последние шесть лет возглавила рейтинг богатейших женщин России по версии Forbes, занимая первую строчку списка в 2021, 2023, 2024 и 2025 годах (в 2022 году рейтинг не публиковался).

В Wildberries опровергли информацию о блокировках кошельков клиентов

По подсчетам Forbes, состояние Ким на 16 сентября оценивается в $8,1 млрд, что существенно отличается от оценки Bloomberg. Расхождение в данных объясняется различными методологиями расчета и учетом активов на момент оценки.

Ранее Forbs сообщал, что Татьяна Ким возглавила список богатейших женщин России. Она заняла первое место в пятый раз. При этом год состояние Ким снизилось с $7,1 млрд до $5 млрд, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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