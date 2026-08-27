Состояние основательницы Wildberries за год снизилось с $7,1 млрд до $5 млрд
Основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Ким возглавила список богатейших женщин России по данным Forbes.
Она заняла первое место в пятый раз. За год состояние Ким снизилось с $7,1 млрд до $5 млрд. Это случилось из-за падения фондового рынка и атаки беспилотников на склады ее маркетплейса. За год снизился суммарный капитал участниц рейтинга издания — с $25,75 млрд до $18,95 млрд. Количество женщин-миллиардеров в РФ сократилось с девяти до четырех. Новых богатейших женщин в списке в этом году не появилось.
В список также вошли президент компании Inteco Management Елена Батурина, основной акционер банка «Уралсиб» Людмила Коган, а также дочь бывшего совладельца нефтяной компании «Лукойл» Леонида Федуна Екатерина Федун.
Ранее миллиардер из Forbes Колесников призвал обложить курьеров налогами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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