Состояние основательницы Wildberries за год снизилось с $7,1 млрд до $5 млрд

Она заняла первое место в пятый раз. За год состояние Ким снизилось с $7,1 млрд до $5 млрд. Это случилось из-за падения фондового рынка и атаки беспилотников на склады ее маркетплейса. За год снизился суммарный капитал участниц рейтинга издания — с $25,75 млрд до $18,95 млрд. Количество женщин-миллиардеров в РФ сократилось с девяти до четырех. Новых богатейших женщин в списке в этом году не появилось.

В список также вошли президент компании Inteco Management Елена Батурина, основной акционер банка «Уралсиб» Людмила Коган, а также дочь бывшего совладельца нефтяной компании «Лукойл» Леонида Федуна Екатерина Федун.

Ранее миллиардер из Forbes Колесников призвал обложить курьеров налогами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

