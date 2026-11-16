Евросоюз ввел санкции против Татьяны Ким

Основательница Wildberries, глава RWB Татьяна Ким попала в список европейских антироссийских санкций. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.

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По его словам, всего новые санкции были введены в отношении 145 физических и юридических лиц.

«Они, в частности, касаются главы основного сайта российской онлайн-торговли Wildberries», - уточнил Барро.

Министр также добавил, что в «чёрный» список попал Петербургский нефтяной терминал.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что в новый санкционный список попадут организации, которые в ЕС считают причастными к поддержке так называемого теневого флота, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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