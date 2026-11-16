Евросоюз ввел санкции против Татьяны Ким
Основательница Wildberries, глава RWB Татьяна Ким попала в список европейских антироссийских санкций. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.
По его словам, всего новые санкции были введены в отношении 145 физических и юридических лиц.
«Они, в частности, касаются главы основного сайта российской онлайн-торговли Wildberries», - уточнил Барро.
Министр также добавил, что в «чёрный» список попал Петербургский нефтяной терминал.
Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что в новый санкционный список попадут организации, которые в ЕС считают причастными к поддержке так называемого теневого флота, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- IT-эксперт объяснил, почему россияне верят в «цифровой апокалипсис» 17 ноября
- Группа «СерьГа» представила новый альбом «Старый дом»
- Вырезали кружку: Шолохов возмутился цензурой Пушкина в школьных учебниках
- Бэби-бумеры и Сталин: Как КПРФ собирается завоевать умы молодежи
- Главной новогодней елкой России станет 95-летнее дерево из Клина
- Умер бывший зампред правительства РФ Михаил Полторанин
- Евросоюз ввел санкции против Татьяны Ким
- В Кремле отвергли обвинения в причастности России к диверсиям в Эстонии
- «Пичкают конфетами!»: В каком возрасте чаще всего появляется ожирение
- В Кремле назвали незначительными повреждения Крымского моста