Евросоюз ввел санкции против Татьяны Ким

По его словам, всего новые санкции были введены в отношении 145 физических и юридических лиц.

«Они, в частности, касаются главы основного сайта российской онлайн-торговли Wildberries», - уточнил Барро.

Министр также добавил, что в «чёрный» список попал Петербургский нефтяной терминал.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что в новый санкционный список попадут организации, которые в ЕС считают причастными к поддержке так называемого теневого флота, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».