Wylsacom объяснил, почему атакованные ЦОДы «реанимируют» импортным железом
Упрощение импорта вычислительной техники не ударит по стремлению к импортозамещению, заявил НСН Валентин Петухов.
На фоне атак на инфраструктуру российских техногигантов, государству действительно стоит принять меры, которые включали бы не только защиту ЦОДов и серверов, но и обеспечение возможности быстро восстановить вышедшее из строя оборудование, объяснил НСН блогер и эксперт по гаджетам Wylsacom (Валентин Петухов).
Рабочая группа правительственной подкомиссии по ИИ прорабатывает меры по упрощению ввоза вычислительной техники. По данным Forbes, в августе — сентябре члены рабочей группы «Инфраструктура и центры обработки данных (ЦОДы) для ИИ» правительственной подкомиссии по ИИ обсуждали вопрос упрощения импорта вычислительной техники. Планируется разработка мер для сокращения ограничений для ввоза такой продукции. Wylsacom подчеркнул, что речь здесь идет об обеспечении корпоративного сегмента на фоне атак беспилотников.
«Если это электроника для потребителей, так называемая консьюмерская — это одна история. Если это все-таки железо для ЦОДов и скорее это B2B — это совсем другое. Это два параллельных трека, которые не особо пересекаются. Вопрос потребительского железа решается рынком, и даже если нет параллельного импорта, это все спокойно замещается "серыми" поставками. Все, что продается в мире, можно купить и в России, как пример — iPhone Duo уже есть в Москве. Поэтому было бы желание, были бы средства. А вот с железом для коммерческого использования ситуация сложнее в силу габаритов, и здесь властям сейчас надо максимально идти навстречу бизнесу после атак на ЦОДы "Яндекса" и попыток вывести из строя серверы VK. Я думаю, атаки продолжатся, и надо какие-то предпринимать меры: защищать то, что имеется, и наладить механизм быстрого восстановления тех объектов, которые вышли из строя. А это делается как раз покупкой этих серверов», — пояснил блогер.
Он пояснил, что российский бизнес отличается гибкостью, и найти возможность приобрести необходимую продукцию находит, но, если контролирующие и проверяющие органы будут идти навстречу, решать проблемы можно будет быстрее и эффективнее.
«Все это поступает через Китай, что-то приезжает "в серую". Если мы говорим про оборудование для искусственного интеллекта, то на Китай, в том числе, наложены санкции, и у них тоже есть определенного рода ограничения, которые они также успешно преодолевают. И здесь только вопрос гарантий, потому что высоконагруженное железо для ЦОДов также отличается тем, что это оборудование должно быть с гарантийным обслуживанием, должны быть специалисты, которые могут его обслужить. В обычном режиме оно продается в таком виде, но в нынешних экстренных обстоятельствах есть определенные допущения. Но в любом случае это все возится абсолютно разными способами: и кораблями, и самолетами, и поездами. Бизнес в этом плане у нас достаточно гибкий, и люди со смекалочкой всегда найдут, как этот вопрос решить. Но если со стороны таможни, со стороны контролирующих, проверяющих органов будет чуть больше содействия, все это можно будет делать быстрее и "ловчее". Так что в текущих обстоятельствах нужно какие-то оптимизации применять», — считает Wylsacom.
При этом эксперт подчеркнул, что такие меры со стороны государства не отменяют работы по импортозамещению вычислительной техники. Импорт позволяет оперативно решать вопрос с восстановлением инфраструктуры, тогда как собственные разработки и производство требуют времени.
«Это не отменяет того, что параллельно движется работа по импортозамещению и производству подобных девайсов у нас в стране. Просто нужно понимать, что такое оборудование всегда требуется "здесь и сейчас", а вопрос импортозамещения достаточно трудоемкий и долгосрочный. Но это не значит, что работу по импортозамещению надо бросать и ничего не делать. Но я бы просто это разделял, как разные составляющие», — резюмировал он.
Ранее робототехник и бизнесмен Владимир Белый в беседе с НСН оценил перспективы разработки отечественных чипов и ускорителей для искусственного интеллекта (ИИ).
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