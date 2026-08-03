Он также оценил экономическую целесообразность прямой доставки и роль государства в её развитии.

«Прямая доставка может быть как более выгодной, так и менее — в зависимости от объёма заказа, удалённости объектов и требований к документообороту. Здесь важно отметить позитивную роль государства: унификация данных и развитие электронного документооборота могут удешевить прямую логистику. При условии полной цифровизации этот маршрут может стать экономически привлекательнее, чем традиционная доставка силами самого ретейлера. Речь в данном случае должна идти не о кардинальной смене системы, а о повышении вариативности принимаемых поставщиком решений. Необходимо аккуратно снижать зависимость от инфраструктуры ретейла — не через разрыв связей, а через цифровизацию и автоматизацию собственных процессов. Это позволит бизнесу оставаться устойчивым и адаптивным: не ломая сложившиеся цепочки, а делая их более эластичными», — добавил эксперт.

С середины июля ВСУ десятки раз дронами атаковали объекты Wildberries в ряде регионов России. В результате ударов погибли несколько человек, десятки были ранены. СК возбудил уголовные дела о теракте. Компания перестраивает логистику на фоне атак и помогает пострадавшим продавцам.

Ранее Татьяна Ким объявила, что WB успешно отражает большинство атак ВСУ на свои логистические центры благодаря ежедневному усилению систем обороны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

