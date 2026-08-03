Гибкость и цифровизация: Как ретейл и поставщики адаптируются к логистическим сбоям
Логистические сбои заставляют участников рынка ретейла искать новые модели работы, Андрей Карпов призвал учитывать региональные особенности, а Станислав Лавринович заявил НСН, что отрасль ждет глубокая цифровизация.
Эксперт по рынку ретейла Андрей Карпов сказал НСН, что вопрос о перекладывании логистических рисков на поставщиков пока рано выносить на широкое обсуждение, так как нужно чётко определить категории товаров, для которых такая модель вообще применима, и учитывать региональные особенности.
Крупнейшие торговые сети обсуждают с поставщиками возможность развозить товары в магазины и на распределительные центры собственными силами последних, пишет «Коммерсант». Такая схема снизит риски ритейлеров в случае нарушений бесперебойной работы их логистических объектов, но может привести к росту издержек и увеличению отпускной цены товаров. Карпов отметил, что схема доставки товаров уже отработана: часть продукции поступает напрямую в магазины, часть — через распределительные центры.
«Мне до конца не понятна эта проблема. Если говорить о продовольственных торговых сетях, то продукция с коротким сроком хранения и так самостоятельно развозится по магазинам. Часть груза поступает непосредственно в магазины, часть — через распределительные центры. Любая компания вправе предлагать любые условия сотрудничества. Далее стороны просчитывают экономическую составляющую и договариваются о тарифах. Если компания не хочет платить больше за риски, то решение остаётся за поставщиком — готов ли он работать на таких условиях. Мне кажется, пока рано обсуждать это в общественном пространстве: сначала нужно понять, о какой именно продукции идёт речь. Некоторые товары просто не могут доставляться силами поставщиков. Торговая сеть не может отказаться от всего ассортимента. Возможно перераспределение логистических потоков — например, в отдельных регионах», — сказал собеседник НСН.
Операционный директор логистической платформы Loginet Станислав Лавринович, в свою очередь, заявил НСН, что на фоне логистических сбоев у крупных маркетплейсов особую ценность приобретают гибкость и скорость перенастройки товарных потоков. Лавринович подчеркнул, что справиться с этими задачами можно только за счёт глубокой цифровизации и автоматизации цепочек поставок.
«Ряд крупных ретейлеров выступил с аналогичными инициативами — особенно на фоне недавних логистических инцидентов у Wildberries и Ozon. Потребность в гибкости и скорости перестройки товарных потоков становится критическим фактором устойчивости бизнеса в текущей ситуации. На этот процесс также влияет высокая стоимость кредитных ресурсов: она ограничивает способность поставщиков формировать крупные страховые запасы на распределительных центрах сетей. Обеспечить требуемую оперативность реагирования способна только максимальная цифровизация и автоматизация цепочек поставок. Современные технологии, включая искусственный интеллект, позволяют просчитывать множество сценариев движения товара — даже в условиях неполной информации. Однако на практике большинство поставщиков продолжают использовать разрозненные логистические решения с высокой долей ручного труда. Это замедляет обработку данных и принятие решений», — указал собеседник НСН.
По его словам, при этом основные препятствия для внедрения цифровых решений заключаются не в технической сложности, а в устоявшихся стереотипах и психологических барьерах участников рынка.
«Что касается возможности в принципе перейти на прямую логистику, то каждый поставщик принимает решение индивидуально. На наш взгляд, ключевая ценность здесь — вариативность: возможность быстро перенастраивать алгоритмы под изменения внешней среды и оперативно находить новых подрядчиков для меняющихся маршрутов. Единый цифровой ландшафт обеспечивает анализ данных в едином контуре — это напрямую ведёт к высокой скорости принятия решений и, как результат, к максимальной полноте товара на полке. Подобные платформенные решения сегодня уже достигли необходимого уровня зрелости. Основные риски внедрения лежат скорее в области психологических барьеров и устаревших стереотипов, нежели в технической плоскости», — указал Лавринович.
Он также оценил экономическую целесообразность прямой доставки и роль государства в её развитии.
«Прямая доставка может быть как более выгодной, так и менее — в зависимости от объёма заказа, удалённости объектов и требований к документообороту. Здесь важно отметить позитивную роль государства: унификация данных и развитие электронного документооборота могут удешевить прямую логистику. При условии полной цифровизации этот маршрут может стать экономически привлекательнее, чем традиционная доставка силами самого ретейлера. Речь в данном случае должна идти не о кардинальной смене системы, а о повышении вариативности принимаемых поставщиком решений. Необходимо аккуратно снижать зависимость от инфраструктуры ретейла — не через разрыв связей, а через цифровизацию и автоматизацию собственных процессов. Это позволит бизнесу оставаться устойчивым и адаптивным: не ломая сложившиеся цепочки, а делая их более эластичными», — добавил эксперт.
С середины июля ВСУ десятки раз дронами атаковали объекты Wildberries в ряде регионов России. В результате ударов погибли несколько человек, десятки были ранены. СК возбудил уголовные дела о теракте. Компания перестраивает логистику на фоне атак и помогает пострадавшим продавцам.
Ранее Татьяна Ким объявила, что WB успешно отражает большинство атак ВСУ на свои логистические центры благодаря ежедневному усилению систем обороны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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