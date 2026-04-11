Для извлечения астронавтов из капсулы «Ориона» задействовали несколько моторных лодок. Примерно через полтора часа после приводнения члены экипажа при поддержке военнослужащих ВМС США покинули корабль и переместились на надувной плот. В дальнейшем их планируют доставить вертолётами на борт военного корабля USS John P. Murtha. Командир миссии Рид Уайзмен покинул капсулу последним. Общая продолжительность эвакуации составила около двух часов.

После прибытия на корабль астронавтов перевезут на военно‑морскую базу в Сан‑Диего, а затем отправят в Космический центр имени Джонсона в Хьюстоне. Там они пройдут медицинское обследование и примут участие в анализе результатов миссии.

СТАРТ МИССИИ

Миссия «Артемида‑2» стартовала 1 апреля в 18:35 по местному времени (01:35 мск 2 апреля) с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди во Флориде. На борту ракеты‑носителя SLS находился космический корабль «Орион». В состав экипажа вошли Рид Уайзмен (командир миссии), Кристина Кох и Виктор Гловер — астронавты NASA, а также Джереми Хансен — астронавт Канадского космического агентства и первый представитель Канады, совершивший полёт к Луне.