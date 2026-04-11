«Ключ к освоению космоса»: Миссия «Артемида‑2» вернулась на Землю
«Артемида‑2» стала первым пилотируемым полётом к Луне с момента завершения программы «Аполлон» в 1972 году.
Экипаж пилотируемой лунной миссии «Артемида‑2» в полном составе — четыре астронавта — успешно покинул космический корабль «Орион» после его приводнения в Тихом океане. Прямую трансляцию операции можно наблюдать на официальном сайте NASA (Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства).
Для извлечения астронавтов из капсулы «Ориона» задействовали несколько моторных лодок. Примерно через полтора часа после приводнения члены экипажа при поддержке военнослужащих ВМС США покинули корабль и переместились на надувной плот. В дальнейшем их планируют доставить вертолётами на борт военного корабля USS John P. Murtha. Командир миссии Рид Уайзмен покинул капсулу последним. Общая продолжительность эвакуации составила около двух часов.
После прибытия на корабль астронавтов перевезут на военно‑морскую базу в Сан‑Диего, а затем отправят в Космический центр имени Джонсона в Хьюстоне. Там они пройдут медицинское обследование и примут участие в анализе результатов миссии.
СТАРТ МИССИИ
Миссия «Артемида‑2» стартовала 1 апреля в 18:35 по местному времени (01:35 мск 2 апреля) с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди во Флориде. На борту ракеты‑носителя SLS находился космический корабль «Орион». В состав экипажа вошли Рид Уайзмен (командир миссии), Кристина Кох и Виктор Гловер — астронавты NASA, а также Джереми Хансен — астронавт Канадского космического агентства и первый представитель Канады, совершивший полёт к Луне.
ХОД МИССИИ
Продолжительность миссии составила около десяти дней. За это время экипаж совершил облёт Луны по траектории свободного возврата — аналогично миссии «Аполлон‑8» 1968 года, установил новый рекорд по максимальной удалённости человека от Земли, протестировал системы жизнеобеспечения, навигации и связи корабля в условиях дальнего космоса, а также проверил работу теплозащиты при возвращении — один из ключевых элементов для будущих пилотируемых миссий.
ВХОД В АТМОСФЕРУ: СКОРОСТЬ И ТЕПЛОВОЙ ЩИТ
При возвращении от Луны «Орион» вошёл в атмосферу Земли на скорости около 40 000 км/ч — этот показатель сопоставим с данными миссий программы «Аполлон» 1960–1970‑х годов. На таких скоростях даже минимальное отклонение в траектории может привести к серьёзным последствиям.
Тепловой щит корабля рассчитан на экстремальные температуры — до 5000 градусов по Фаренгейту (более 2700 °C). При этом даже небольшое изменение угла входа в атмосферу могло вызвать резкий рост тепловой нагрузки.
Перед пилотируемым полётом инженеры учли опыт первой беспилотной миссии «Артемида‑1» (2022 год), когда тепловой щит получил значительные повреждения, и внесли коррективы в профиль входа в атмосферу, чтобы минимизировать риски.
ПОСАДКА И ПОТЕРЯ СВЯЗИ
Прохождение плотных слоёв атмосферы заняло около 13 минут. В этот период связь с кораблём прервалась примерно на шесть минут. По объяснению специалистов NASA, это связано с образованием плазменного облака вокруг капсулы при движении на гиперзвуковой скорости — эффект, который наблюдался и во время миссий «Аполлон». На этапе снижения «Орион» тормозил за счёт сопротивления атмосферы. Затем система последовательно раскрыла парашюты: сначала были выпущены два тормозных парашюта диаметром около 7,6 метра — они снизили скорость капсулы до примерно 500 км/ч. Затем сработали вспомогательные парашюты, которые вытянули три основных купола диаметром более 35 метров. Благодаря им скорость снижения упала до безопасных 30 км/ч.
На этой стадии капсула завершила спуск и приводнилась в океане. После посадки автоматически надулись стабилизирующие поплавки — они выровняли корабль в вертикальном положении (система предусмотрена на случай приводнения под разными углами).
ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ МИССИИ
«Артемида‑2» стала первым пилотируемым полётом к Луне с момента завершения программы «Аполлон» в 1972 году. Миссия реализуется в рамках новой лунной программы NASA «Артемида», цель которой — вернуть человека на поверхность Луны и подготовить условия для дальнейших экспедиций, в том числе к Марсу. При этом «Артемида‑2» не предусматривала посадки на Луну — экипаж выполнил облёт спутника, проверив ключевые системы корабля для будущих миссий.
По словам главы Института космической политики Ивана Моисеева, США перешли от научного исследования Луны к ее экономическому использованию, запуск космического корабля Orion окупится к 2050 году.
«Такое самое дальнее космическое путешествие обойдется примерно в 50 -150 миллиардов. Если учитывать те затраты, которые были сделаны намного раньше для этой миссии, сумма будет близка к 150 миллиардам долларов. Конкретно этот запуск обходится минимум в 50 миллиардов, сама ракета стоит два-три миллиарда. Сам облет – это просто испытание, но в целом это переломный момент в исследовании Луны, потому что от научных исследований идет переход на экономическое использование. Для этого нужна база, нужно построить инфраструктуру для пользования ресурсами. Тогда все эти миллиарды должны в перспективе окупиться – это горизонт 2050 годов. Начинаем исследовать Луну для добычи воды, так как это идеальное ракетное топливо, которое в космосе очень нужно, там титан есть, алюминий, но нужна энергия, чтобы это все добыть. Проблема в том, что с Земли на орбиту доставлять что-то очень дорого – пять тысяч долларов за килограмм. А с Луны можно дешевле это все делать», - объяснил он в эфире НСН.
ДОБЫЧА РЕСУРСОВ НА ЛУНЕ
Разработка технологий добычи и хранения полезных ископаемых на Луне — ключ к освоению дальнего космоса, заявил кандидат геолого-минералогических наук, заведующий лабораторией геохимии Луны и планет ГЕОХИ РАН Евгений Слюта в беседе с RT. При этом геологическое освоение других планет — перспектива далёкого будущего, хотя уже сейчас идёт конкуренция за перспективные лунные участки.
Ранее российский учёный разработал буровзрывную технологию для работ на Луне и Марсе — с использованием пещер и тротиловых шашек. Пока максимальная глубина лунной скважины — 3,2 м («Аполлон‑17»). Основная сложность — работа в вакууме и при перепаде температур от +150°C до −150°C.
Глубина бурения до 15 м позволит получить керн реголита (его толщина — 4–5 м в «морях» и 9–10 м в высокогорьях). Изучение реголита поможет восстановить геохимическую историю Луны и изучить изменения активности Солнца за 4 млрд лет.
Ресурсы Луны, важные для колонизации: гелий‑3 — редкий изотоп для термоядерных реакторов без радиоактивных отходов (концентрации высоки в Океане Бурь и Море Спокойствия), а также вода — в полярных областях до 50 кг на тонну грунта. Для жизнеобеспечения одного колониста нужно около 800 кг воды и газов в год, а на ракетное топливо — ещё 200–300 т кислорода и водорода. Добыча на месте выгоднее доставки с Земли.
Луна — первая ступень к освоению дальнего космоса. Исследования в этой области уже ведутся, в том числе в ГЕОХИ РАН.
