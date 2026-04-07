Астронавты США установили рекорд дальности полета человека от Земли

Он пролетел на 8 047 км дальше Луны. Астронавтам удалились от Земли примерно на 406 608 км, превысив рекорд прошлой экспедиции экспедиции США «Аполлон-13» на около 6 437 км.

Экипаж во время шестичасового облета сможет наблюдать обратную сторону Луны и полное солнечное затмение. Луна закроет Солнце, открыв вид на солнечную корону. В это время корабль на 40 минут выйдет из зоны связи с центром управления полетами.

Ранее NASA опубликовало первые фото Земли, сделанные с корабля Orion. На кадрах видна планета полностью в момент, когда она перекрывает Солнце, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

