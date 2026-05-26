В Госдуме заявили о нехватке 500 тысяч водителей в общественном транспорте

В России не хватает минимум 500 тысяч водителей в сфере общественного транспорта, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по защите конкуренции Сергей Лисовский в пресс-центре НСН.

«Что касается водителей общественного транспорта, во многих регионах есть нехватка. У нас не хватает рабочих рук, водитель автобуса – это тяжелый труд, а зарплата не так высока, чтобы квалифицированные кадры приходили на работу. Бывает так, что регион покупает автобусы, но они стоят, так как нет водителей. Формально губернатор может даже отчитаться о том, что все хорошо в отрасли, но на самом деле они на маршрут не выходят. Надо понимать, что ситуация будет только ухудшаться. Нехватка водителей оценивается экспертами в 500 тысяч человек», - отметил он.

Общественный транспорт в российских регионах переживает системный кризис. По данным опроса Russian Field, 28% россиян стали дольше ждать транспорт, а 45% сталкивались с закрытием маршрутов или сокращением работы транспорта. Продажи новых автобусов в 2025 году снизились на 34%, почти половина автобусного парка старше 15 лет, а дефицит водителей достигает 500 тысяч человек.

Традиционная маршрутная модель уже не справляется. При этом частные водители на личных автомобилях фактически вытеснены в серую зону: закон о такси предъявляет к ним те же требования, что и к профессиональным перевозчикам. В результате большинство водителей не могут работать легально, а пассажиры и водители массово договариваются о поездках через Telegram и ВКонтакте вне регулирования.

