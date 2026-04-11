Облетевшие Луну в рамках миссии Artemis II астронавты вернулись на Землю
11 апреля 202603:28
Астронавты, которые совершили облет Луны в рамках миссии Artemis II, вернулись на Землю. Об этом сообщает американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
Космический корабль Orion приводнился у берегов Сан-Диего. Экипаж из четырех астронавтов совершил облет Луны за десять дней.
Аппарат был запущен в ночь на 2 апреля по московскому времени с мыса Канаверал. В NASA отмечали, что Orion находился на расстоянии свыше 406 тысяч километров от Земли. Миссия стала первым пилотируемым полетом к Луне с 1973 года.
