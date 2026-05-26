Требования к водителям такси сегодня избыточны, так как выполнить их невозможно, заявил основатель юридической компании Ярдрей, блогер, общественный деятель Андрей Подшивалов в пресс-центре НСН.

«Требования к водителям такси сегодня избыточны, так как выполнить их невозможно. В качестве эксперимента мы устраивали водителей в разные таксопарки и фиксировали этот процесс. Абсолютно везде водителю просто давали 30 путевых листов на месяц вперед, очевидно, что они были поддельными. 80% листов не настоящие, даже больше. Какой смысл в этих требованиях, если они просто не выполняются? Пока водитель получит путевой лист, он не успеет просто поработать», - объяснил он.

Общественный транспорт в российских регионах переживает системный кризис. По данным опроса Russian Field, 28% россиян стали дольше ждать транспорт, а 45% сталкивались с закрытием маршрутов или сокращением работы транспорта. Продажи новых автобусов в 2025 году снизились на 34%, почти половина автобусного парка старше 15 лет, а дефицит водителей достигает 500 тысяч человек.

Традиционная маршрутная модель уже не справляется. При этом частные водители на личных автомобилях фактически вытеснены в серую зону: закон о такси предъявляет к ним те же требования, что и к профессиональным перевозчикам. В результате большинство водителей не могут работать легально, а пассажиры и водители массово договариваются о поездках через Telegram и ВКонтакте вне регулирования.

