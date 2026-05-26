Песков: Глава РСПП Шохин станет уполномоченным по правам предпринимателей
Новым уполномоченным при президенте РФ по защите прав предпринимателей станет Александр Шохин. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он отметил, что при этом Шохин сохранит должность главы Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
«Шохин... станет новым уполномоченным по правам предпринимателей, сохраняя... свою должность президента РСПП», - сказал представитель Кремля журналистам.
Песков добавил, что это будет «общественная должность, скорее», пишет Ura.ru.
Ранее пост бизнес-омбудсмена занимал Борис Титов, который в 2024 году был назначен спецпредставителем президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
