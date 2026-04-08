Начнем с роботов: Ученые заявили, что Россия готова к полету на Марс
Россия за 50 лет точно доберется до Марса, технологические возможности уже есть, заявил НСН Натан Эйсмонт.
Технологически Россия готова к полету на Марс, но начинать запуск нужно с автоматической миссии без участия человека, заявил НСН ведущий научный сотрудник института космических исследований РАН, доцент кафедры механики и процессов управления Российского университета дружбы народов Натан Эйсмонт.
Российские космонавты в течение 50 лет отправятся на Марс, а может быть, даже долетят до пояса астероидов, сообщил начальник Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина, командир отряда космонавтов «Роскосмоса», космонавт Олег Кононенко в эфире «Вестей». Эйсмонт согласился с таким прогнозом.
«Я согласен с таким прогнозом, до Марса за 50 лет мы точно доберемся, можно с полной уверенностью сказать. Технологические возможности есть уже сейчас. Если вдруг принимается решение лететь на Марс, потребуется время на разработки и поиск финансирования. Пока хотелось бы сначала сделать с помощью автомата полную миссию на Марс, с применением автомата, а не человека, потому что есть вопросы. Вернуться сразу будет проблемой, так как есть окна запусков, которые наступают не сразу. Это приводит к тому, что экспедиция займет три года. А это приличный срок, в течение которого могут возникнуть некоторые неожиданности. Поэтому сначала лучше испытать это с помощью робота. Прорывов не нужно, при имеющихся технологиях это можно сделать. Но когда есть риски, все нужно проверить очень тщательно. Такой подход мы используем по всем космическим направлениям», - отметил он.
Он пояснил, почему человеку рано отправляться в такое путешествие.
«На поверхности там что-то вроде пыли или песка, который очень агрессивен, некоторые марсоходы просто выходили из строя, об этом даже никто не догадывался. А это только один пример, там масса непроверенных характеристик. Например, на Марсе нет магнитного поля, здесь можно только строить прогнозы, как человек будет чувствовать себя в таких условиях», - рассказал собеседник НСН.
Ранее действительный член Российской академии космонавтики имени Циолковского, инженер Александр Железняков объяснил НСН, почему Россия заинтересована в продлении работы МКС до 2030 года.
