«Я согласен с таким прогнозом, до Марса за 50 лет мы точно доберемся, можно с полной уверенностью сказать. Технологические возможности есть уже сейчас. Если вдруг принимается решение лететь на Марс, потребуется время на разработки и поиск финансирования. Пока хотелось бы сначала сделать с помощью автомата полную миссию на Марс, с применением автомата, а не человека, потому что есть вопросы. Вернуться сразу будет проблемой, так как есть окна запусков, которые наступают не сразу. Это приводит к тому, что экспедиция займет три года. А это приличный срок, в течение которого могут возникнуть некоторые неожиданности. Поэтому сначала лучше испытать это с помощью робота. Прорывов не нужно, при имеющихся технологиях это можно сделать. Но когда есть риски, все нужно проверить очень тщательно. Такой подход мы используем по всем космическим направлениям», - отметил он.

Он пояснил, почему человеку рано отправляться в такое путешествие.

«На поверхности там что-то вроде пыли или песка, который очень агрессивен, некоторые марсоходы просто выходили из строя, об этом даже никто не догадывался. А это только один пример, там масса непроверенных характеристик. Например, на Марсе нет магнитного поля, здесь можно только строить прогнозы, как человек будет чувствовать себя в таких условиях», - рассказал собеседник НСН.

