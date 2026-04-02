Запуск за 150 миллиардов: Когда окупится американский полет на Луну
США в рамках миссии Артемида-2 потратили на запуск космического корабля «Орион» в общей сложности 150 миллиардов долларов, заявил НСН Иван Моисеев.
США перешли от научного исследования Луны к ее экономическому использованию, запуск космического корабля Orion окупится к 2050 году, заявил НСН глава Института космической политики Иван Моисеев.
NASA успешно запустило с космодрома на мысе Канаверал сверхтяжелую ракету SLS с космическим кораблем Orion. В рамках миссии Artemis II (Артемида-2) экипаж за десять дней совершит облет Луны. Это станет самым дальним космическим путешествием, совершенным человеком, заявил глава NASA Джаред Айзекман. Это первый пилотируемый полет к Луне с 1973 года. Моисеев назвал это переломным моментом в исследовании Луны.
«Такое самое дальнее космическое путешествие обойдется примерно в 50 -150 миллиардов. Если учитывать те затраты, которые были сделаны намного раньше для этой миссии, сумма будет близка к 150 миллиардам долларов. Конкретно этот запуск обходится минимум в 50 миллиардов, сама ракета стоит два-три миллиарда. Сам облет – это просто испытание, но в целом это переломный момент в исследовании Луны, потому что от научных исследований идет переход на экономическое использование. Для этого нужна база, нужно построить инфраструктуру для пользования ресурсами. Тогда все эти миллиарды должны в перспективе окупиться – это горизонт 2050 годов. Начинаем исследовать Луну для добычи воды, так как это идеальное ракетное топливо, которое в космосе очень нужно, там титан есть, алюминий, но нужна энергия, чтобы это все добыть. Проблема в том, что с Земли на орбиту доставлять что-то очень дорого – пять тысяч долларов за килограмм. А с Луны можно дешевле это все делать», - объяснил он.
Он также рассказал, что пока по освоению Луны США догоняет только Китай.
«В этом проекте лидируют американцы, но принимают участие 62 страны. Китайцы предлагают свой проект по освоению Луны, пока не указывается дата построения базы. Изначально высадка на Луну планировалась на 2030 год, пока задерживается. В России другой вектор развития сейчас. В 2025 году 65% космических мощностей пришлись на США, на Китай – 22%, на Россию – 4%. У нас в планах пока только автоматические станции. Луна большая, места всем хватит на самом деле», - добавил собеседник НСН.
Ранее генеральный директор частной космической компании «КосмоКурс» Павел Пушкин заявил НСН, что, если Россия не справится со строительством электростанции на Луне без помощи Китая, это будет имиджевый провал.
