Путин призвал не применять срок давности к преступлениям против человечности

Преступления против человечности — единственные, к которым не должен применяться принцип срока давности, в остальных случаях он обязательно должен использоваться. Об этом в ходе встречи с главой Российского союза промышленников и предпринимателей Александром Шохиным заявил президент России Владимир Путин, сообщает RT.

Краснов поручил не учитывать сроки давности в поиске коррупционного имущества

Данное мнение глава государства высказал при обсуждении восстановления срока давности по ряду сделок, в частности, по приватизационным.

Ранее генеральный прокурор России Игорь Краснов отменил сроки давности при поиске неправомерно нажитого имущества и активов для обращения их в доход государства. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
