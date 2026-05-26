Путин призвал не применять срок давности к преступлениям против человечности
Преступления против человечности — единственные, к которым не должен применяться принцип срока давности, в остальных случаях он обязательно должен использоваться. Об этом в ходе встречи с главой Российского союза промышленников и предпринимателей Александром Шохиным заявил президент России Владимир Путин, сообщает RT.
Данное мнение глава государства высказал при обсуждении восстановления срока давности по ряду сделок, в частности, по приватизационным.
Ранее генеральный прокурор России Игорь Краснов отменил сроки давности при поиске неправомерно нажитого имущества и активов для обращения их в доход государства. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В России назвали условие для снижения цен на такси
- Нарушают 80%: Требования к водителям такси назвали невыполнимыми
- Россиянам назвали главные проблемы старого жилищного фонда
- Депутат Лисовский предложил привлечь частные машины для работы в такси
- В Госдуме анонсировали изменения в работе водителей такси
- Путин призвал не применять срок давности к преступлениям против человечности
- Песков: Глава РСПП Шохин станет уполномоченным по правам предпринимателей
- Счетчик обнулился: Кто подталкивает Трампа к возобновлению войны с Ираном
- В Госдуме заявили о нехватке 500 тысяч водителей в общественном транспорте
- Депутат Лисовский: 28% россиян стали дольше ждать общественный транспорт