Заместитель председателя комитета Госдумы по защите конкуренции Сергей Лисовский в пресс-центре НСН раскрыл главные предложения его законопроекта в сфере такси.

«Желтые такси чаще нарушают правила, так как мотивированы сделать больше заказов. Они максимально пытаются выжать доход из своего рабочего времени. Поэтому, во-первых, мы предложили современные цифровые методы контроля за водителями, которые позволят создать реальный контроль в онлайн-режиме за поведением водителя. Во-вторых, мы предложили ввести обязательную кнопку тревоги, чтобы сообщить в МВД о неадекватности водителя. В-третьих, мы предложили ввести обязательную диспансеризацию для водителя раз в год, так как это напрямую влияет на безопасность. У нас в такси работают мужчины среднего возраста, которые обычно о здоровье своем не думают», - отметил он.

Традиционная маршрутная модель уже не справляется. При этом частные водители на личных автомобилях фактически вытеснены в серую зону: закон о такси предъявляет к ним те же требования, что и к профессиональным перевозчикам. В результате большинство водителей не могут работать легально, а пассажиры и водители массово договариваются о поездках через Telegram и ВКонтакте вне регулирования.

Депутат Госдумы Сергей Лисовский также предлагает создать для частных водителей отдельный правовой режим — паратранзит, как промежуточное звено между общественным транспортом и такси.

