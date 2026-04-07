Неожиданная Луна, рекорд и поломки: Миссия «Артемида-2» возвращается на Землю
Американский корабль «Орион» начал возвращение на Землю, успев за время полета к Луне увидеть ее обратную сторону, столкнуться с неполадками на борту и шокировать мир снимками Земли.
Экипаж американского космического корабля «Орион» начинает возвращение на Землю, сообщает Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Команда в рамках миссии «Артемида-2» облетела Луну и теперь завершает свое задание.
Как уточняется, «Орион» покинет зону гравитационного влияния Луны 7 апреля, когда отдалится от спутника Земли на 66 098 км. Что успели увидеть астронавты, какие поставили рекорды и чем их впечатлил полет – в материале НСН.
ЭКИПАЖ И ЦЕЛЬ
Накануне экипажем «Артемида-2» был установлен новый рекорд дальности полета человека от Земли, который превзошел достижение «Аполлон-13». Так, «Орион» достиг самой удаленной от Земли точки своего полета при облете обратной стороны Луны - космический борт был зафиксирован на расстоянии 406 608 км.
Ракета-носитель SLS с космическим кораблем «Орион» с миссией «Артемида-2» стартовала 1 апреля в 18:35 по местному времени (01:35 мск, 2 апреля) с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди в штате Флорида. При этом не обошлось без проблем: за полтора часа до запуска была обнаружена неполадка с системой дистанционного прекращения полета, однако ее быстро устранили, и взлет прошел штатно.
Продолжительность миссии рассчитана на 10 дней. Основная задача экипажа и корабля – подлететь к Луне, облететь ее и вернуться домой. Это предварительная миссия перед основной программой — миссией «Артемида-3», в рамках которой планируется высадка на поверхность спутника. Был и первый этап, когда в декабре 2022 года прошло испытание ракеты-носителя Space Launch System (SLS) и к Луне был отправлен беспилотный корабль «Орион». Вместо экипажа на корабле находились манекены, на которых были датчики измерения нагрузок. Запуск «Артемиды-2» сначала был запланирован на март, но в начале 2026 года сообщалось о технических проблемах, из-за чего в NASA были вынуждены сдвинуть сроки.
Напомним, что последняя миссия к Луне с экипажем на борту состоялась в декабре 1972 года, то есть 54 года назад. Это была американская экспедиция «Аполлон-17».
На борту корабля «Орион» находятся четыре члена экипажа - командир Рид Уайзман, пилот Виктор Гловер, специалисты Кристина Кох и Джереми Хансена из Канады.
Как отмечал глава Института космической политики Иван Моисеев, подобный полет обойдется Америке порядка в $150 млрд и окупится лишь к 2050 году.
«Такое самое дальнее космическое путешествие обойдется примерно в $50 -150 миллиардов. Если учитывать те затраты, которые были сделаны намного раньше для этой миссии, сумма будет близка к $150 мрд. Конкретно этот запуск обходится минимум в $50 млрд, сама ракета стоит два-три миллиарда…Все эти миллиарды должны в перспективе окупиться – это горизонт 2050 годов», - объяснял он в беседе с НСН.
При этом он раскрыл, что несмотря на лидерство американцев в процессе освоения Луны, в этой гонке задействованы 62 страны.
«В этом проекте лидируют американцы, но принимают участие 62 страны. Китайцы предлагают свой проект по освоению Луны, пока не указывается дата построения базы. Изначально высадка на Луну планировалась на 2030 год, пока задерживается. В России другой вектор развития сейчас. В 2025 году 65% космических мощностей пришлись на США, на Китай – 22%, на Россию – 4%. У нас в планах пока только автоматические станции», - добавил собеседник НСН.
ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ И ПРОБЛЕМЫ
В рамках миссии, астронавтам удалось впервые в истории увидеть обратную сторону Луны, так же они наблюдали полное солнечное затмение. Миссия подарила миру новые уникальные кадры спутника Земли, их опубликовали NASA в социальной сети Х.
Одна из астронавтов – Кристина Кох, также поделилась впечатлениями от полета.
«Мы впервые увидели обратную сторону Луны, и это было просто потрясающе. Думаю, одна из интересных особенностей Луны, которая выглядит по-другому, — это её тёмные участки... Это то, чего мы никогда раньше не видели», — заявила Кох.
Миссия подарила миру и другую фотографию, которая уже облетела Сеть и вызвала бурю реакции – на нем запечатлён земной шар с полярными сияниями, которые окаймляют планету. Также внизу справа виден зодиакальный свет, когда Земля затмевает Солнце. На других снимках Земля видна лишь частично или не освещена солнечными лучами. Все фотографии сделаны астронавтом NASA Ридом Вайсманом через иллюминатор.
Однако в полете не обошлось без неприятных сюрпризов. Так, например, Кох поделилась, что на корабле сломался единственный туалет, стоимость которого оценивается в $23 млн. Неполадки были вызваны обледенением. Как отмечала Кох, экипажу не удалось его починить самостоятельно, так что они обратились к центру управления полетами.
После возвращения экипажа домой его пообещал пригласить к себе американский президент Дональд Трамп.
«С нетерпением жду возможности приветствовать вас в Овальном кабинете. Я предложу Джареду (Джаред Айзекман – глава NASA, - Прим. НСН) привести вас и попрошу у вас автографы. Обыкновенно я не прошу автографы, но вы, безусловно, заслуживаете этого», - отметил он во время телемоста, трансляция которого шла на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США.
