Продолжительность миссии рассчитана на 10 дней. Основная задача экипажа и корабля – подлететь к Луне, облететь ее и вернуться домой. Это предварительная миссия перед основной программой — миссией «Артемида-3», в рамках которой планируется высадка на поверхность спутника. Был и первый этап, когда в декабре 2022 года прошло испытание ракеты-носителя Space Launch System (SLS) и к Луне был отправлен беспилотный корабль «Орион». Вместо экипажа на корабле находились манекены, на которых были датчики измерения нагрузок. Запуск «Артемиды-2» сначала был запланирован на март, но в начале 2026 года сообщалось о технических проблемах, из-за чего в NASA были вынуждены сдвинуть сроки.

Напомним, что последняя миссия к Луне с экипажем на борту состоялась в декабре 1972 года, то есть 54 года назад. Это была американская экспедиция «Аполлон-17».

На борту корабля «Орион» находятся четыре члена экипажа - командир Рид Уайзман, пилот Виктор Гловер, специалисты Кристина Кох и Джереми Хансена из Канады.

Как отмечал глава Института космической политики Иван Моисеев, подобный полет обойдется Америке порядка в $150 млрд и окупится лишь к 2050 году.

«Такое самое дальнее космическое путешествие обойдется примерно в $50 -150 миллиардов. Если учитывать те затраты, которые были сделаны намного раньше для этой миссии, сумма будет близка к $150 мрд. Конкретно этот запуск обходится минимум в $50 млрд, сама ракета стоит два-три миллиарда…Все эти миллиарды должны в перспективе окупиться – это горизонт 2050 годов», - объяснял он в беседе с НСН.

При этом он раскрыл, что несмотря на лидерство американцев в процессе освоения Луны, в этой гонке задействованы 62 страны.

«В этом проекте лидируют американцы, но принимают участие 62 страны. Китайцы предлагают свой проект по освоению Луны, пока не указывается дата построения базы. Изначально высадка на Луну планировалась на 2030 год, пока задерживается. В России другой вектор развития сейчас. В 2025 году 65% космических мощностей пришлись на США, на Китай – 22%, на Россию – 4%. У нас в планах пока только автоматические станции», - добавил собеседник НСН.