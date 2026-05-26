«Я думаю, что это попытка США оказать давление и выбить какие-то уступки. При этом выбить уступки будет сложно, поэтому Трамп может искать повод продолжить войну. Есть 60-дневный лимит на ведение военных действий в другой стране, который регламентирован американским законом. По мнению Трампа, этот счетчик обнулился. Демократы эту точку зрения не разделяют. Но Трамп играет в сильного, жесткого политика, он хочет так выглядеть, так как многое наобещал. Над ним демократы уже смеются, что он не сдерживает слово, это подталкивает его к подобным решениям. Он сам себя загнал в рамки», - объяснил он.

По его словам, Иран исходит из того, что эскалация может возобновиться в любой момент, но тогда дипломатические усилия обнулятся.

«Не исключено, что все предыдущие дипломатические усилия и договоренности могут обнулиться. Мы снова идем по новому кругу. Иран поэтому не доверяет США, исходит из того, что эскалация может возобновиться в любой момент. Эскалация – это наиболее вероятный сценарий. При этом Трампу нужно держать цены на бензин и не углубить раскол внутри страны. Но он сохраняет неплохие рейтинги, как и его сторонники в партии, и он это знает. Это его немного подталкивает на риски», - заключил собеседник НСН.

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон не пойдет на мирное соглашение с Ираном, если оно будет плохим. По его мнению, США нужна историческая сделка, а на меньшее американская администрация не пойдет. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

