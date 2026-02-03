В NASA не хотят спешить с запуском миссии Artemis II к Луне, так как, во-первых, их дедлайн намечен на 2028 год – к выборам президента США, а во-вторых, никто не хочет рисковать дорогостоящей техникой без должного количества испытаний. Об этом НСН рассказал член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин.

Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) отложило запуск пилотируемой миссии Artemis II к Луне, сообщил глава ведомства Джаред Айзекман в соцсети Х. Уточняется, что сроки переносятся на март. Айзекман отметил, что первый весенний месяц станет самой ранней возможностью для запуска миссии. Напомним, что NASA начало репетицию подготовки к пуску ракеты SLS с кораблем Orion 31 января 2026 года. Ионин раскрыл, почему запуск могли отложить.

«Они хотят изучить технику, потому что ракета совершила, по-моему, два пуска, и у корабля был тоже длительный полет с облетом Луны. Поэтому это просто обычные меры безопасности. Политический дедлайн для высадки на Луну у них стоит 2028 год. Айзекман только пришел, ему тоже не хочется начинать с неудачи, так что торопиться некуда. Техника пилотируемая, дорогостоящая. Каждый пуск, даже по самым скромным оценкам, стоит полтора миллиарда долларов. Такими деньгами не бросаются. Так что я бы здесь не искал какое-то двойное дно. У них, конечно, впереди 4 июля (День независимости США – прим. НСН), им будет 250 лет. К этой дате постараются успеть», - рассказал он.

Также Ионин подчеркнул, что привязка к 2028 году еще и связана с желанием главы США Дональда Трампа достичь как можно больших успехов к выборам.

«Плюс 2028-й год - это выборы, и Трампу нужно поставить очень красивый восклицательный знак в конце. Тем более, первый лунный проект был связан с Кеннеди (Джон Кеннеди – 35-й президент США. – Прим. НСН), и он считается великим президентом. Для Трампа же самое главное встать в ряд великих президентов Соединенных Штатов. Насколько я понимаю, Айзекман собирается переориентировать лунную программу «Артемида» именно под Безоса (Джефф Безос – американский миллиардер, глава аэрокосмической компании Blue Origin. – Прим. НСН), и Маска (миллиардер, глава SpaceX. – Прим. НСН). Я думаю, что конкретно у этой ракеты и у этого корабля нет будущего, это тупиковая ветвь, потому что и у Маска, и у Безоса есть кратно более дешевые ракеты для решения тех же задач», - подытожил он.

Ранее генеральный директор частной космической компании «КосмоКурс» Павел Пушкин заявил НСН, что, если Россия не справится со строительством электростанции на Луне без помощи Китая, это будет имиджевый провал.

