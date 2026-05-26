Депутат Лисовский: 28% россиян стали дольше ждать общественный транспорт

В России 28% граждан стали дольше ждать общественный транспорт, а какие-то маршруты просто закрываются, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по защите конкуренции Сергей Лисовский в пресс-центре НСН.

«28% россиян отмечают, что время ожидания общественного транспорта увеличилось. Муниципалитеты не могут организовать управление транспортом, как мы ожидали. Проблема ожидания локализуются по регионам, наибольшие сложности отмечаются в городах с населением от 500 тысяч человек до миллиона. При этом фактически половина пассажиров зависит от пересадок. 49% пользователей совершают хотя бы одну пересадку на привычных маршрутах. Любая задержка или сокращение маршрута меняет для них привычную цепочку. Улучшения замечают в основном жители Москвы и Санкт-Петербурга, в этих городах система общественного транспорта развита. В целом по России 45% пассажиров сталкивались с закрытием маршрутов. В городах это не так заметно, а в малых городах и поселениях нет дублирующих маршрутов, люди сильно страдают. Статистика подтверждает системные проблемы в отрасли», - рассказал он.

