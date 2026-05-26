Если в сфере такси будет больше водителей, включая частных, это потянет цены на услуги вниз, заявил председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов в пресс-центре НСН.

«Есть регионы, которые проводят системную работу, но есть и те, где общественный транспорт деградирует, становится все хуже и хуже. Людям важно сохранять альтернативность. Не все могут себе позволить каждый день ездить на такси, но люди должны иметь выбор, как ехать и на чем. Все виды транспорта должны дополнять друг друга, к водителям такси не нужны избыточные меры, которые на деле не выполняются, потому что это просто невозможно. Стоимость поездки изменится, если большее число водителей придут на этот рынок», - рассказал он.

Требования к водителям такси сегодня избыточны, так как выполнить их невозможно, заявил основатель юридической компании Ярдрей, блогер, общественный деятель Андрей Подшивалов в пресс-центре НСН.

