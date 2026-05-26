В России назвали условие для снижения цен на такси
Илья Зотов заявил НСН, что россиянам нужно обеспечить и доступный общественный транспорт, и приемлемые цены на такси.
Если в сфере такси будет больше водителей, включая частных, это потянет цены на услуги вниз, заявил председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов в пресс-центре НСН.
«Есть регионы, которые проводят системную работу, но есть и те, где общественный транспорт деградирует, становится все хуже и хуже. Людям важно сохранять альтернативность. Не все могут себе позволить каждый день ездить на такси, но люди должны иметь выбор, как ехать и на чем. Все виды транспорта должны дополнять друг друга, к водителям такси не нужны избыточные меры, которые на деле не выполняются, потому что это просто невозможно. Стоимость поездки изменится, если большее число водителей придут на этот рынок», - рассказал он.
Требования к водителям такси сегодня избыточны, так как выполнить их невозможно, заявил основатель юридической компании Ярдрей, блогер, общественный деятель Андрей Подшивалов в пресс-центре НСН.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В России назвали условие для снижения цен на такси
- Нарушают 80%: Требования к водителям такси назвали невыполнимыми
- Россиянам назвали главные проблемы старого жилищного фонда
- Депутат Лисовский предложил привлечь частные машины для работы в такси
- В Госдуме анонсировали изменения в работе водителей такси
- Путин призвал не применять срок давности к преступлениям против человечности
- Песков: Глава РСПП Шохин станет уполномоченным по правам предпринимателей
- Счетчик обнулился: Кто подталкивает Трампа к возобновлению войны с Ираном
- В Госдуме заявили о нехватке 500 тысяч водителей в общественном транспорте
- Депутат Лисовский: 28% россиян стали дольше ждать общественный транспорт