Необходимо привлечь частные машины для работы в такси, так как это повышает мобильность граждан, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по защите конкуренции Сергей Лисовский в пресс-центре НСН.

«Есть альтернатива транспорту – это частные водители на своих машинах. Сегодня у нас везде большое количество частного автотранспорта, грех его не использовать, все страны идут по этому пути, чтобы обеспечивать мобильность граждан. Если взять мою Курганскую область, у нас средний чек в такси в районе 260 рублей, в Москве – от 1000 до 1500. Такой чек не все регионы могут потянуть. В регионах люди зачастую договариваются вместе, чтобы поделить счет. Это очень удобный вид транспорта», - рассказал он.

В России не хватает минимум 500 тысяч водителей в сфере общественного транспорта, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по защите конкуренции Сергей Лисовский в пресс-центре НСН.

