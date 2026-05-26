Россиянам назвали главные проблемы старого жилищного фонда
Состояние инженерных систем, пожарной безопасности и износ коммуникаций являются главными причинами, из-за которых проживающие в старых домах россияне испытывают тревогу. Об этом NEWS.ru заявил председатель правления ГК «Паритет Девелопмент» Павел Галкин.
По его словам, 38% опрошенных жителей таких домой указали на необходимость одобновления труб, электропроводки и других коммуникаций. Ещё 32% отметили, что этим зданиям необходим более частый капитальный ремонт. Для трети граждан более важными оказались освещение дворов, наличие парковок и современных детских площадок.
«Ещё 6% признались, что не чувствуют себя спокойно из-за ветхости конструкций, регулярных аварий и неблагоприятной обстановки как в самом здании, так и в районе», — указал эксперт.
Галкин добавил, что только 28% респондентов считают свои дома безопасными.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в стране ускорят расселение аварийного фонда, сообщает Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Нарушают 80%: Требования к водителям такси назвали невыполнимыми
- Россиянам назвали главные проблемы старого жилищного фонда
- Депутат Лисовский предложил привлечь частные машины для работы в такси
- В Госдуме анонсировали изменения в работе водителей такси
- Путин призвал не применять срок давности к преступлениям против человечности
- Песков: Глава РСПП Шохин станет уполномоченным по правам предпринимателей
- Счетчик обнулился: Кто подталкивает Трампа к возобновлению войны с Ираном
- В Госдуме заявили о нехватке 500 тысяч водителей в общественном транспорте
- Депутат Лисовский: 28% россиян стали дольше ждать общественный транспорт
- «Затопит Западную Сибирь»: Назван худший прогноз таяния ледника Судного дня