Россиянам назвали главные проблемы старого жилищного фонда

По его словам, 38% опрошенных жителей таких домой указали на необходимость одобновления труб, электропроводки и других коммуникаций. Ещё 32% отметили, что этим зданиям необходим более частый капитальный ремонт. Для трети граждан более важными оказались освещение дворов, наличие парковок и современных детских площадок.

«Ещё 6% признались, что не чувствуют себя спокойно из-за ветхости конструкций, регулярных аварий и неблагоприятной обстановки как в самом здании, так и в районе», — указал эксперт.

Галкин добавил, что только 28% респондентов считают свои дома безопасными.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в стране ускорят расселение аварийного фонда, сообщает Ura.ru.

