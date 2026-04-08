Ученый объяснил, почему в России не торопятся лететь на Луну
В планировании космических полетов постоянно случаются переносы сроков, заявил НСН Иван Моисеев.
У исполнителей космических проектов в России нет никакого стимула заканчивать проект в спешке, потому что можно совершить ошибку, рассказал глава Института космической политики Иван Моисеев в беседе с НСН.
Запуск миссий «Луна-28», «Луна-29» и «Луна-30» перенесли на 2032–2036 годы, пуск «Луны-26» запланирован на 2028-й. Аппараты «Луна-27/1 и 27/2» взлетят в 2029 и 2030 годах. Об этом сообщил вице-президент Российской академии наук Сергей Чернышев на тематическом заседании президиума РАН. Моисеева не удивил перенос.
«Это типичная ситуация. “Луну-25”, которую запустили, готовили почти 18 лет, и переносов было множество. Тут нет ничего удивительного, да и эти сроки далеко не последние. Я бы скорее удивился, если все было бы вовремя. Здесь вопрос упирается в организацию работ — исполнителям нет стимула действовать быстро, так как могут быть ошибки, выговоры и все прочее. А так можно спокойно и не спеша заниматься расчетами. Что касается финансирования, то оно не меняется, и его достаточно», — указал он.
Напомним, миссия «Луна-25» завершилась неудачно: аппарат сошёл с орбиты и разбился о поверхность Луны.
Ранее действительный член Российской академии космонавтики имени Циолковского, инженер Александр Железняков объяснил НСН, почему Россия заинтересована в продлении работы МКС до 2030 года.
