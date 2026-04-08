У исполнителей космических проектов в России нет никакого стимула заканчивать проект в спешке, потому что можно совершить ошибку, рассказал глава Института космической политики Иван Моисеев в беседе с НСН.



Запуск миссий «Луна-28», «Луна-29» и «Луна-30» перенесли на 2032–2036 годы, пуск «Луны-26» запланирован на 2028-й. Аппараты «Луна-27/1 и 27/2» взлетят в 2029 и 2030 годах. Об этом сообщил вице-президент Российской академии наук Сергей Чернышев на тематическом заседании президиума РАН. Моисеева не удивил перенос.