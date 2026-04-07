Почему Россия заинтересована в продлении работы МКС до 2030 года

Россия и США склоняются к тому что МКС может работать до 2030 года, сообщил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов в ходе марафона «Космос со Знанием». Железняков подчеркнул, что мониторинг работоспособности МКС проводится регулярно.

«Продлевать сроки безопасно, потому что регулярно проводится мониторинг работоспособности всех систем Международной космической станции, как нашего сегмента, так и американского. Специалисты принимают решения, делают выводы о возможности безопасной эксплуатации станции. Сейчас проведенный анализ показывает, что, по крайней мере, еще в течение пяти лет пребывания на МКС, работа на ней будет безопасной для космонавтов. Следовательно, эту работу можно продлить. Сейчас уже всеми странами принято решение о продлении работы до 2028 года. Американцы уже приняли решение продлить работу МКС до 2030 года. У нас пока такого решения не было принято, но, судя по всему, мы тоже склоняемся к продлению», - сказал он.