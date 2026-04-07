Почему Россия заинтересована в продлении работы МКС до 2030 года

Россия в ближайшее время намерена запустить собственную орбитальную станцию, но этот процесс не будет одномоментным, сказал НСН Александр Железняков.

Россия заинтересована в продлении работы международной космической станции (МКС) до 2028 года, а в дальнейшем запустит собственную орбитальную станцию, заявил в беседе с НСН действительный член Российской академии космонавтики имени Циолковского, инженер Александр Железняков.

Россия и США склоняются к тому что МКС может работать до 2030 года, сообщил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов в ходе марафона «Космос со Знанием». Железняков подчеркнул, что мониторинг работоспособности МКС проводится регулярно.

«Продлевать сроки безопасно, потому что регулярно проводится мониторинг работоспособности всех систем Международной космической станции, как нашего сегмента, так и американского. Специалисты принимают решения, делают выводы о возможности безопасной эксплуатации станции. Сейчас проведенный анализ показывает, что, по крайней мере, еще в течение пяти лет пребывания на МКС, работа на ней будет безопасной для космонавтов. Следовательно, эту работу можно продлить. Сейчас уже всеми странами принято решение о продлении работы до 2028 года. Американцы уже приняли решение продлить работу МКС до 2030 года. У нас пока такого решения не было принято, но, судя по всему, мы тоже склоняемся к продлению», - сказал он.

Как напомнил собеседник НСН, в 2028 году Россия планирует запустить собственную орбитальную станцию (РОС).

«Нужно учитывать то, что мы в 2028 году собираемся начать развертывание собственной орбитальной станции. Этот процесс не одномоментный, растянется где-то до 2032 года. Пока будет создаваться российская орбитальная станция, вполне логично, что мы будем продолжать работу на МКС, чтобы не прерывать цепочку медицинских исследований и ряд других экспериментов. Ну а потом все это постепенно переедет на российскую станцию. Сейчас 2030-й год видится наиболее реальным и оптимальным с точки зрения работы на МКС», - уточнил Железняков.

Ранее первый вице-премьер России Денис Мантуров сообщил, что первой планетой, которую Россия будет осваивать после Луны в рамках изучения дальнего космоса, будет Венера. При этом глава Института космической политики Иван Моисеев объяснил НСН, что изучение Венеры – логичное продолжение советской программы освоения космоса, поскольку планета малоизучена.

Фото: roscosmos.ru
