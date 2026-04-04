«Экономическое использование»: Миссия NASA прошла половину пути до Луны
По данным управления, корабль Orion пролетел от Земли уже более 230 км.
ПОЛОВИНА ПУТИ ПОЗАДИ
4 апреля стало известно, что миссия NASA Artemis II прошла уже около половины пути до Луны. По данным онлайн-трекера NASA, корабль Orion удалился от Земли на расстояние более 230 км. Отмечается, что до Луны миссии осталось двигаться еще около 200 км.
На странице Американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства в Сети говорится, что, когда астронавты прибудут на место, они совершат облет спутника Земли и проведут научные наблюдения за лунной поверхностью.
В субботу NASA опубликовало первые фото Земли, сделанные с корабля Orion. На кадрах, появившихся на сайте управления, полностью видна планета в момент, когда она перекрывает Солнце. Кроме того, NASA разместило частичные изображения Земли и фото земного шара, не освещенного солнечными лучами. Известно, что все снимки сделал астронавт Рид Вайсман.
Глава Института космической политики Иван Моисеев в беседе с НСН заметил, что США перешли от научного исследования Луны к ее экономическому использованию. По его словам, запуск космического корабля Orion окупится к 2050 году.
«Сам облет — это просто испытание, но в целом это переломный момент в исследовании Луны, потому что от научных исследований идет переход на экономическое использование. Для этого нужна база, нужно построить инфраструктуру для пользования ресурсами. Тогда все эти миллиарды должны в перспективе окупиться — это горизонт 2050 годов. Начинаем исследовать Луну для добычи воды, так как это идеальное ракетное топливо, которое в космосе очень нужно, там титан есть, алюминий, но нужна энергия, чтобы это все добыть. Проблема в том, что с Земли на орбиту доставлять что-то очень дорого — $5 тысяч за килограмм. А с Луны можно дешевле это все делать», - рассказал он.
СТАРТ
2 апреля в США из Космического центра Кеннеди во Флориде стартовала пилотируемая миссия Artemis II. Ее целью является облет Луны. Ракета-носитель SLS с космическим кораблем Orion стартовал 1 апреля в 18:35 по местному времени (2 апреля в 01:35 по Москве).
Полет продлится десять дней. В состав экипажа вошли астронавты NASA Виктор Гловер, Рид Уайзман и Кристина Кох, а также представитель Канадского космического агентства Джереми Хансен.
Известно, что корабль облетит вокруг спутника Земли примерно на четвертый день полета, после чего направится обратно. Траектория полета похожа на «восьмерку». Сообщалось, что Orion пройдет на расстоянии примерно 10 тысяч 300 км за обратной стороной Луны, передает РИА Новости. Таким образом, экипаж установит рекорд: люди впервые отдалятся от Земли на столь большое расстояние — 370 тысяч км.
Задача миссии заключается в проверке работы систем и оборудования, которые понадобятся для будущих экспедиций и высадки на Луну в 2028 году. Бюджет проекта составил примерно $93 млрд. Глава NASA Джаред Айзекман заявил, что это станет самым дальним космическим путешествием, совершенным человеком.
Artemis II стала первой пилотируемой миссией к Луне с 1972 года. Тогда состоялась последняя пилотируемая миссия к спутнику — «Аполлон-17». Она стала завершающим этапом американской программы «Аполлон», которая включала шесть высадок астронавтов на Луну.
СМИ писали, что следующей будет миссия NASA Artemis III, намеченная на 2027 год. Отмечается, что в грядущем году к Луне не полетят, но вместо этого на околоземной орбите отработают стыковку капсулы Orion с космическими аппаратами, необходимыми для высадки астронавтов на Луну.
При этом на четвертом этапе все же планируется высадка на поверхность спутника Земли. Отмечается, что это должно произойти в 2028 году. При этом некоторые специалисты называют такие сроки слишком оптимистичными, так как взлетно-посадочный модуль, который должен будет доставить людей на Луну и забрать обратно, пока находится на стадии проекта.
«В этом проекте лидируют американцы, но принимают участие 62 страны. Китайцы предлагают свой проект по освоению Луны, пока не указывается дата построения базы. Изначально высадка на Луну планировалась на 2030 год, пока задерживается. В России другой вектор развития сейчас. В 2025 году 65% космических мощностей пришлись на США, на Китай – 22%, на Россию – 4%. У нас в планах пока только автоматические станции. Луна большая, места всем хватит на самом деле», - отметил Иван Моисеев в разговоре с НСН.
Ранее астроном Николай Железнов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» предупредил об угрозе возникновения синдрома Кесслера, когда начнется лавинообразное образование космического мусора.
