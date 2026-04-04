«Экономическое использование»: Миссия NASA прошла половину пути до Луны

Глава Института космической политики Иван Моисеев в беседе с НСН заметил, что США перешли от научного исследования Луны к ее экономическому использованию. По его словам, запуск космического корабля Orion окупится к 2050 году.

«Сам облет — это просто испытание, но в целом это переломный момент в исследовании Луны, потому что от научных исследований идет переход на экономическое использование. Для этого нужна база, нужно построить инфраструктуру для пользования ресурсами. Тогда все эти миллиарды должны в перспективе окупиться — это горизонт 2050 годов. Начинаем исследовать Луну для добычи воды, так как это идеальное ракетное топливо, которое в космосе очень нужно, там титан есть, алюминий, но нужна энергия, чтобы это все добыть. Проблема в том, что с Земли на орбиту доставлять что-то очень дорого — $5 тысяч за килограмм. А с Луны можно дешевле это все делать», - рассказал он.