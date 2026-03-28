ИКИ РАН: Солнце выбросило плазму перед стартом пилотируемого полета к Луне
Солнце внезапно выбросило большой объем плазмы перед стартом первой с 1972 года пилотируемой миссии NASA к Луне. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
Ученые отметили, что в отличие от околоземных орбит, на которых возможны только вторичные проявления космической погоды, на дальних орбитах корабль оказывается прямо внутри облака солнечной плазмы, в связи с чем активность Солнца придется отслеживать в ближайшие дни особенно пристально.
В лаборатории уточнили, что последний известный случай переноса стартамиссии, которая была связана с дальним космосом, произошел в ноябре 2025 года. Тогда NASA отложило запуск спутников ESCAPADE к Марсу в связи с солнечной активностью.
Миссия Artemis II станет самым дальним космическим путешествием, которое совершали люди. Четыре астронавта за десять дней собираются облететь спутник и вернуться на Землю. В космическом агентстве США сообщили, что высадка на спутник запланирована до 2028 года.
Ранее глава Института космической политики Иван Моисеев в интервью НСН рассказал, что спутникам низкоорбитальной группировки «Рассвет» далеко до Starlink американского предпринимателя Илона Маска, так как там насчитывается уже более десяти тысяч спутников для качественного интернета.
