При падении спутники сгорают при входе в плотные слои атмосферы, но рост их числа может привести к неконтролируемому образованию космического мусора, рассказал астроном Николай Железнов в разговоре с НСН.

Группировка спутников Starlink превысила 10 тысяч аппаратов спустя почти семь лет после запуска первой партии. SpaceX в марте произвела запуск очередной партии из 25 спутников, сообщил ресурс Spaceflight Now. Россия на днях запустила первые 16 спутников связи "Рассвет", которая должна обеспечить широкополосную спутниковую передачу данных на базе российской низкоорбитальной группировки. К 2027 году в ней должно быть 250 аппаратов. Железнов объяснил, как растущее число спутников влияет на Землю.