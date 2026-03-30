«Рассвет» или «Гравитация»: Чем группировки спутников угрожают Земле
Николай Железнов заявил НСН, что есть угроза, что рано или поздно наступит синдром Кесслера, когда начнется лавинообразное образование космического мусора.
При падении спутники сгорают при входе в плотные слои атмосферы, но рост их числа может привести к неконтролируемому образованию космического мусора, рассказал астроном Николай Железнов в разговоре с НСН.
Группировка спутников Starlink превысила 10 тысяч аппаратов спустя почти семь лет после запуска первой партии. SpaceX в марте произвела запуск очередной партии из 25 спутников, сообщил ресурс Spaceflight Now. Россия на днях запустила первые 16 спутников связи "Рассвет", которая должна обеспечить широкополосную спутниковую передачу данных на базе российской низкоорбитальной группировки. К 2027 году в ней должно быть 250 аппаратов. Железнов объяснил, как растущее число спутников влияет на Землю.
«Это наш ответ Starlink, но мы не копируем систему, мы взяли опыт Маска и разработали более совершенный вариант. В нашем варианте не требуется такое большое количество спутников, они запускаются на более высокую орбиту. Аппараты Маска движутся очень близко к Земле, иногда даже 200 километров, после пяти лет они тормозят и падают. Наши двигаются иначе, располагаются так, что их так много не требуется. Действующие спутники мешать друг другу не будут. У любого спутника есть своя система коррекции, они все выводятся одним кораблем, но в разные точки», - рассказал он.
При этом он подчеркнул, что такое активное наращивание спутников все-таки несет в себе угрозы, про которые уже снимают кино.
«При падении спутники сгорают при входе в плотные слои атмосферы, обычно на высоте около 80–100 км и ниже. Когда спутники проектировали, все эти моменты учитывались. Есть угроза, что рано или поздно наступит синдром Кесслера, когда начнется лавинообразное образование космического мусора. Например, если два спутника при падении столкнулись, образовались обломки. Эти обломки могут коснуться других спутников. Подобное явление хорошо показано в фильме «Гравитация». Угроза такая есть, надеюсь, это все учитывается», - добавил собеседник НСН.
Ранее действительный член Российской академии космонавтики имени Циолковского, инженер Александр Железняков говорил НСН, что российская спутниковая группировка «Рассвет» не сможет составить конкуренцию американскому Starlink, так как она рассчитана на охват намного меньшей территории, и для обычного пользователя даже будет дороже.
Горячие новости
- «Включая субботу»: Дерипаска призвал россиян перейти на новый график работы
- «Рассвет» или «Гравитация»: Чем группировки спутников угрожают Земле
- «Везде бардак!»: Пашиняну предрекли крах на выборах в парламент
- Зависимость от видеоигр назвали бичом для молодежи
- В Калужской области угнали грузовики с санкционной продукцией
- Быстрые и опасные: В России призвали навести порядок с питбайками
- Генпрокуратура потребовала национализировать активы сенатора Ахмата Салпагарова
- Песков: РФ готова оставаться надежным поставщиком энергоресурсов
- Песков: Поставки нефтепродуктов на Кубу обсуждались с США
- Telegram за выходные заблокировал более 150 тысяч групп и каналов