Медведев допустил начало добычи ресурсов на Луне
Человечество может начать добычу ресурсов на Луне, считает зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Об этом он написал в статье для журнала «Эксперт».
«Уже в короткой перспективе человечество может прийти к добыче ресурсов на Луне, доставке... людей и грузов», - указал политик.
Медведев также назвал важные направления покорения ближайшего космоса. К ним относят размещение электростанций и серверов обработки и хранения данных на орбите, такие устройства позволят нарастить вычислительные возможности оборонных и гражданских группировок спутников. Прототипы могут запустить в эксплуатацию в последующие 3-5 лет.
Между тем бизнесмен Илон Маск заявил о планах построить саморазвивающийся город на Луне, потенциально это возможно менее чем за десятилетие, пишет 360.ru.
