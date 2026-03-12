Медведев допустил начало добычи ресурсов на Луне

Человечество может начать добычу ресурсов на Луне, считает зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Об этом он написал в статье для журнала «Эксперт».

«Уже в короткой перспективе человечество может прийти к добыче ресурсов на Луне, доставке... людей и грузов», - указал политик.

Медведев также назвал важные направления покорения ближайшего космоса. К ним относят размещение электростанций и серверов обработки и хранения данных на орбите, такие устройства позволят нарастить вычислительные возможности оборонных и гражданских группировок спутников. Прототипы могут запустить в эксплуатацию в последующие 3-5 лет.

Между тем бизнесмен Илон Маск заявил о планах построить саморазвивающийся город на Луне, потенциально это возможно менее чем за десятилетие, пишет 360.ru.

