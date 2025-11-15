Движущийся к Земле объект 3I/ATLAS вновь удивил ученых

Однако заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе в беседе с НСН говорил, что нет оснований считать, что 3I/ATLAS имеет разумную технологическую природу.

«Говорить, что у него (у 3I/ATLAS – прим. НСН) какая-то необычная масса и какой-то необычный хвост для межзвездных объектов, совершенно бессмысленно. Пока мы в поведении этого объекта не видим абсолютного ничего, что указывало бы на его не то, что там разумную технологическую природу, но и на то, что это не комета. То есть он себя ведет совершенно как комета, и серьезное его отличие от комет в Солнечной системе — это его орбита. Он движется по межзвездной траектории. Вот это, в общем-то, и все. С таким же успехом можно абсолютно любой предмет объявить инопланетным посланием и начать эту тему раскручивать», - заметил он.