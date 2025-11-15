Движущийся к Земле объект 3I/ATLAS вновь удивил ученых
Космическое тело показало признаки искусственного происхождения и новую аномалию.
Ученые зафиксировали у движущегося к Земле космического объекта 3I/ATLAS признаки искусственного происхождения. При этом специалистов удивляет то, что он остается единым активным телом даже после прохождения вблизи Солнца, что обычно приводит к распаду объектов. По словам астрофизиков, такое поведение 3I/ATLAS указывает на новую аномалию. Между тем, ученые все еще спорят об опасности тела для Земли.
НОВАЯ АНОМАЛИЯ
Накануне ученый из Гарвардского университета Ави Леб объявил, что космический объект 3I/ATLAS показал признаки искусственного происхождения.
Снимки, опубликованные на портале «Astronomer’s Telegram» 11 ноября, показали, что межзвездный объект не выдает признаков распада после прохождения вблизи Солнца и продолжает существовать как активное единое тело. По словам Леба, как для естественной кометы, этот факт вызывает удивление.
В своем блоге астрофизик указал на то, что это открывает новую аномалию 3I/ATLAS. Он добавил, что теперь его коллегам предстоит изучить этот вопрос, передает RT.
24 октября ученые с помощью радиотелескопа MeerKAT впервые зафиксировали радиосигнал космического объекта 3I/ATLAS. Известно, что его поглощение было обнаружено в ЮАР в линиях 1665 МГц и 1667 МГц.
В августе 2025 года Леб сообщил, что тело излучает собственный свет, похожий на свечение фар автомобиля, однако источник свечения не был установлен. Тогда астрофизик предположил, что 3I/ATLAS может быть искусственным объектом с мощным источником энергии, способным генерировать видимый за миллионы километров свет.
ЧЕГО ЖДАТЬ ОТ 3I/ATLAS?
Между тем, в вопросе, опасен ли движущийся объект 3I/ATLAS для Земли, мнения ученых разделились. Так, специалисты, которые допускают инопланетную гипотезу, особое внимание уделяют тому факту, что объект приближается к трем планетам: Венере, Марсу и Юпитеру. При этом вероятность такого случайного орбитального «выравнивания» очень невелика — лишь 0,005%, пишет РИА Новости.
В качестве другой тревожной аномалии ученые также указывают на почти совпавшую с плоскостью Солнечной системы орбиту 3I/ATLAS, направление которой противоположно направлению движения главного тела системы, Солнца. Отмечается, что для кометы это крайне необычно, но, например, для инопланетного разведывательного корабля такая траектория была бы выгодной.
Однако заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе в беседе с НСН говорил, что нет оснований считать, что 3I/ATLAS имеет разумную технологическую природу.
«Говорить, что у него (у 3I/ATLAS – прим. НСН) какая-то необычная масса и какой-то необычный хвост для межзвездных объектов, совершенно бессмысленно. Пока мы в поведении этого объекта не видим абсолютного ничего, что указывало бы на его не то, что там разумную технологическую природу, но и на то, что это не комета. То есть он себя ведет совершенно как комета, и серьезное его отличие от комет в Солнечной системе — это его орбита. Он движется по межзвездной траектории. Вот это, в общем-то, и все. С таким же успехом можно абсолютно любой предмет объявить инопланетным посланием и начать эту тему раскручивать», - заметил он.
Впервые 3I/ATLAS был замечен 1 июля 2025 года. Позже специалистам удалось установить, что движущееся тело является кометой из другой звездной системы, а ее приблизительный возраст составляет более 7,5 млрд лет, что на 3 млрд старше Солнца. Известно, что облако газа и пыли вокруг ядра кометы составляет примерно 24 км в диаметре. В сентябре Ави Леб объявил, что объект претерпел «аномальную эволюцию» и начал менять цвет, писал RT.
Ранее ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал, что мощнейший всплеск солнечной плазмы, который накрыл Землю 12 ноября, мог вызвать проблемы с навигацией у космических аппаратов, перебои со связью и на линиях электропередач.
