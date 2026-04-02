NASA запустило космический корабль к Луне

NASA запустило «Артемиду-2» — первую за 54 года пилотируемую миссию космического корабля «Орион», которая обогнет обратную сторону Луны без посадки на поверхность.

Медведев допустил начало добычи ресурсов на Луне

На его борту находятся четыре астронавта. Полет будет длиться 10 дней. За это время корабль пролетит на расстоянии около 8 тысяч километров от Луны. Задача миссии — проверить работу систем и оборудования, которые понадобятся для будущих экспедиций и высадки на Луну в 2028 году. Бюджет проекта составляет около $93 млрд.

Последняя пилотируемая миссия к Луне состоялась в декабре 1972 года в рамках экспедиции NASA «Аполлон-17».

Ранее Россия включила строительство АЭС в программу изучения Луны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Антон Денисов
ТЕГИ:КосмосСШАNASAЛуна

Горячие новости

Все новости

партнеры