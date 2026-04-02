NASA запустило космический корабль к Луне

На его борту находятся четыре астронавта. Полет будет длиться 10 дней. За это время корабль пролетит на расстоянии около 8 тысяч километров от Луны. Задача миссии — проверить работу систем и оборудования, которые понадобятся для будущих экспедиций и высадки на Луну в 2028 году. Бюджет проекта составляет около $93 млрд.

Последняя пилотируемая миссия к Луне состоялась в декабре 1972 года в рамках экспедиции NASA «Аполлон-17».

Ранее Россия включила строительство АЭС в программу изучения Луны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

