Миссия NASA прошла половину пути к Луне

Миссия NASA Artemis II прошла уже примерно половину пути до Луны. Об этом говорится на странице NASA в одной из соцсетей.

В сообщении сказано, что когда астронавты прибудут на место, то совершат облет спутника Земли и проведут научные наблюдения за лунной поверхностью. Согласно данным онлайн-трекера NASA, корабль Orion удалился от Земли на расстояние более 230 км. Отмечается, что до Луны осталось еще 206 км.

NASA опубликовало первые фото Земли, сделанные с корабля Orion

2 апреля из Космического центра Кеннеди во Флориде в США стартовала пилотируемая миссия Artemis II. Ее целью является облет Луны. Это первая пилотируемая миссия к Луне с 1972 года, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

В состав экипажа вошли астронавты NASA Виктор Гловер, Рид Уайзман и Кристина Кох, а также представитель Канадского космического агентства Джереми Хансен. Известно, что продолжительность полета составит десять дней.

Ранее глава Института космической политики Иван Моисеев в интервью НСН заявил, что США перешли от научного исследования Луны к ее экономическому использованию, и запуск космического корабля Orion окупится к 2050 году.

ФОТО: РИА Новости / Антон Денисов
