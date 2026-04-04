Миссия NASA прошла половину пути к Луне

Миссия NASA Artemis II прошла уже примерно половину пути до Луны. Об этом говорится на странице NASA в одной из соцсетей.

В сообщении сказано, что когда астронавты прибудут на место, то совершат облет спутника Земли и проведут научные наблюдения за лунной поверхностью. Согласно данным онлайн-трекера NASA, корабль Orion удалился от Земли на расстояние более 230 км. Отмечается, что до Луны осталось еще 206 км.