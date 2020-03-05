«Детская болезнь авиапрома». Кто виноват в проблемах Superjet 100?

Вряд ли мы сможем выпустить самолетов в этом году больше, чем нужно "Аэрофлоту". Так что надо заниматься создание внутренней сети техобеспечения, чтобы показать, как эффективно может летать этот самолет на территории России. Может быть, этот положительный опыт поможет и продажам самолета в другие регионы мира».

В пресс-службе ГТЛК подчеркнули, что проблемы с реализацией самолета Sukhoi Superjet 100 описывали именно независимые эксперты, это нельзя назвать официальной позицией Государственной транспортной лизинговой компании, передает РИА Новости.

В ГТЛК заявили, что при поддержке Минпромторга делают все возможное для снижения таких рисков для инвесторов, выполняя функцию агента по закупкам запчастей для клиентов. Кроме того, с изготовителем самолета реализуют предварительные программы обслуживания.

Вместе с тем в компании признали, что после аварии с Sukhoi Superjet 100 5 мая 2019 года в аэропорту Шереметьево сохраняются значительные риски при эксплуатации этих самолетов. В ГТЛК также понимают, что такая ситуация может негативно повлиять на продажи.