«Суперджет» на полосе. Недостроенной

Новый авиаинцидент с «Суперджетом» произошел в 14:17 четверга: на недействующую ВПП приземлился самолет компании «ИрАэро» рейсом из Сабетты — вахтового посёлка в Ямальском районе Ямало-Ненецкого автономного округа. По данным «Интерфакса», на борту было 99 пассажиров, ни они, ни экипаж не пострадали, посадка прошла в штатном режиме, самолет не получил повреждений. Проверку обстоятельств случившегося начала транспортная прокуратура. По первой предположительной версии, которую приводит РБК, пилот лайнера возможно перепутал взлетно-посадочные полосы: расстояние между рабочей и недостроенной составляет порядка 280 метров.

За время коммерческой эксплуатации «Суперджетов» произошел целый ряд авиаинцидентов с воздушными судами этого типа. Предыдущий имел место в начале недели, когда SSJ100 вернулся в «Шереметьево» после вылета в Ставрополь из-за проблем с двигателем. На борту находились 55 пассажиров и шесть членов экипажа, никто из них не пострадал. Самым крупным происшествием стала катастрофа в столичном аэропорту «Шереметьево». Тогда при аварийной посадке погиб 41 человек, лайнер сгорел. Вскоре после той катастрофы вопрос о конструктивных недочетах «Суперджета» и его надежности поднял совладелец авиакомпании S7 Владислав Филев: на одном из мероприятий РСПП, обращаясь к замглавы Минтранса, он указал на схожесть повреждений воздушных судов, потерпевших аварии в «Шереметьево» и ранее в Якутске: разрушение стоек шасси повлекло за собой течь из топливных баков.

В начале недели зампред Следственного комитета России Игорь Краснов заявил, что ведомство не станет дальше расследовать действия наземных служб во время аварии SSJ-100.Следствие однозначно считает командира воздушного судна Дениса Евдокимова виновным в авиакатастрофе. Сам пилот свою вину отрицает, а его адвокат указывает на недобросовестность следствия и сообщает, что защита фактически была отстранена от следственных действий, не имела возможности следить за проведением экспертиз. Как заявил на сегодняшней пресс-конференции в НСН президент Шереметьевского профсоюза летного состава Игорь Дельдюжов, летчики не хотят летать на Sukhoi Superjet 100:

«Каждый может быть обвинен как Денис Евдокимов. Уже есть такая тенденция, что пилоты опасаются этого самолета. Если у них есть выбор, они пытаются переучиться на Airbus или на Boieng 737», - сказал профсоюзный лидер.

