В профсоюзе летчиков признались, что пилоты боятся летать на Superjet 100

Следственный комитет завершил расследование крушения авиалайнера Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево в мае 2019 года, назвав действия командира судна Дениса Евдокимова главной причиной трагедии. Сам пилот свою вину отрицает, а его адвокат указывает на недобросовестность следствия и сообщает, что защита фактически была отстранена от следственных действий, не имела возможности следить за проведением экспертиз.

Президент Шереметьевского профсоюза летного состава Игорь Дельдюжов заявил, что летчики не хотят летать на Sukhoi Superjet 100.

«Странное дело. В шереметьевской катастрофе расследование не закончено – пилота обвиняют. В катастрофе в Жуковском расследование не закончено – пилота награждают. В Сочи самолет в море упал – вообще засекретили информацию, хотя самолет гражданский. Все понимают, что важнейшая вещь – это не определение виновных, а установление причины, чтобы в дальнейшем катастрофы по этим причинам не повторялись. Естественно, авиационная общественность, наши члены профсоюза очень внимательно следят за этим процессом. Каждый может быть обвинен как Денис Евдокимов. Уже есть такая тенденция, что пилоты опасаются этого самолета (Sukhoi Superjet 100). Если у них есть выбор, они пытаются переучиться на Airbus или на Boieng 737», - добавил он.

Ранее адвокат командира сгоревшего SSJ 100 Дениса Евдокимова Наталья Митусова заявила, что расследование не было проведено объективно. «Мы просили проверить техническую неисправность самолета, возможно, допущены нарушения при проектировании воздушного судна. Из тех материалов, с которыми мы уже ознакомились, мы поняли, что нарушения есть. Это недостаточная защита от молний, это неправильное проектирование шасси», - заявила она во время пресс-конференции НСН.

