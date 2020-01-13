Профсоюз летчиков не верит заявлению СК о виновности пилота SSJ-100

Следствие однозначно считает командира SSJ-100, сгоревшего в Шереметьево 5 мая 2019 года, виновным в крушении самолета в Шереметьево. Об этом заявил зампредседателя СК России Игорь Краснов. По выводам следователей, Денис Евдокимов, имея специальную подготовку и значительный опыт управления самолетами различных типов, своими действиями создал разрушающую перегрузку, превышавшую эксплуатационные ограничения воздушного судна.

Президент Шереметьевского профсоюза летного состава Игорь Дельдюжов обратил внимание в эфире НСН на один ключевой момент. Расследование катастрофы пока не завершил Международный авиационный комитет (МАК).

«Эти обвинения предъявлены были больше месяца назад, так что ничего нового. Но позицию СК мы не разделяем, потому что МАК не закончил расследование. А значит, до сих пор не установлена причина, и как можно говорить о виновных? Но если обращаться к статистике, то у нас менее 1% оправдательных приговоров тем, кому предъявлено обвинение. Так что Евдокимов, скорее всего, будет осужден. Вопрос только, какой срок дадут. Грустно это и печально», - предопределил исход дела собеседник НСН.

Напомним, в мае прошлого года следовавший из Москвы в Мурманск SSJ-100 вернулся в «Шереметьево», где совершил аварийную посадку и загорелся. Жертвами катастрофы стал 41 человек из 78, находившихся на борту. Следователи рассматривали три версии: ошибка пилотирования, отказ техники, погодные условия.