Профсоюз летчиков не верит заявлению СК о виновности пилота SSJ-100
Президент Шереметьевского профсоюза летного состава заявил в эфире НСН, что назначать виновных до окончания расследования МАК, по меньшей мере, непрофессионально.
Следствие однозначно считает командира SSJ-100, сгоревшего в Шереметьево 5 мая 2019 года, виновным в крушении самолета в Шереметьево. Об этом заявил зампредседателя СК России Игорь Краснов. По выводам следователей, Денис Евдокимов, имея специальную подготовку и значительный опыт управления самолетами различных типов, своими действиями создал разрушающую перегрузку, превышавшую эксплуатационные ограничения воздушного судна.
Президент Шереметьевского профсоюза летного состава Игорь Дельдюжов обратил внимание в эфире НСН на один ключевой момент. Расследование катастрофы пока не завершил Международный авиационный комитет (МАК).
«Эти обвинения предъявлены были больше месяца назад, так что ничего нового. Но позицию СК мы не разделяем, потому что МАК не закончил расследование. А значит, до сих пор не установлена причина, и как можно говорить о виновных? Но если обращаться к статистике, то у нас менее 1% оправдательных приговоров тем, кому предъявлено обвинение. Так что Евдокимов, скорее всего, будет осужден. Вопрос только, какой срок дадут. Грустно это и печально», - предопределил исход дела собеседник НСН.
Напомним, в мае прошлого года следовавший из Москвы в Мурманск SSJ-100 вернулся в «Шереметьево», где совершил аварийную посадку и загорелся. Жертвами катастрофы стал 41 человек из 78, находившихся на борту. Следователи рассматривали три версии: ошибка пилотирования, отказ техники, погодные условия.
«Расследование идет не ради наказания виновных, а для установления причины, чтобы в дальнейшем такого не повторялось. СК назначил виновного, а это значит, что такие катастрофы могут продолжаться. И пассажирами могут быть следователи из СКР», - сделал свой вывод Дельдюжов.
Как считают в СКР, именно пилот Евдокимов создал разрушающую перегрузку, превышавшую эксплуатационные ограничения воздушного судна. Грубая посадка на полосу была произведена с превышением скорости и вертикальной перегрузкой. SSJ трижды подскакивал от взлетно-посадочной полосы, пока не подломились основные опоры шасси, что повлекло разрушение конструкции самолета с разливом и воспламенением топлива.
Как сообщила ранее адвокат Евдокимова Наталья Митусова, свою вину он не признает. По его словам, самолет при посадке «швыряло из стороны в сторону». Сейчас пилот находится под подпиской о невыезде.
«Нас – общественную организацию – никто не слышит. Следственный комитет – это монстр, а мы – никто. Но могли бы к МАК прислушаться, но и он молчит. Причем, подобный случай происходит не первый раз. Расследование катастрофы в Жуковском тоже не закончено, но там с точностью до наоборот нашли того, кто молодец, наградили», - заявил в эфире НСН президент Шереметьевского профсоюза летного состава Игорь Дельдюжов.
Он назвал выводы СК предсказуемыми, так как обвинять компанию-перевозчика или производителя самолета было бы сложнее.
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