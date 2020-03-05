«Секрет Полишинеля». Почему признали недостатки SuperJet 100

Председатель комиссии по гражданской авиации общественного совета Ространснадзора, бывший замминистра гражданской авиации Советского Союза, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов в эфире НСН заявил, что обо всех этих проблемах уже давно твердили авиакомпании. В сложившейся ситуации серьёзно страдает и сама ГТЛК, отметил эксперт.

«Обращение ГТЛК не открыло ни одного нового элемента. Специалисты и авиаконструкторы, и, особенно авиакомпании-эксплуатанты об этом говорят уже который год. Но ГТЛК сейчас была вынуждена это сделать, потому что она страдает так же, как и авиакомпании, приобретя этот самолёт. Лизинговая государственная компания должна хотя бы себя прокормить, а она сейчас этого не может, не может даже зарплаты уплатить, потому что в прошлом году ни одного самолёта не поступило в лизинг. Всё это бьёт по ГТЛК. Если она будет так работать дальше, её просто прикроют как ненужную. И ГТЛК, понимая это, вышла уже с открытой претензией к авиастроителям по тому, о чем стенают уже все авиакомпании, приобретающие этот самолёт», - отметил он.

По словам Смирнова, ГТЛК и так, по сути, вынуждена заниматься не своим делом. Лизинговая компания берёт на себя большую нагрузку, самостоятельно покупая запчасти и организуя склады. В идеале этим должен заниматься сам производитель.

«Мир уже давно отошёл от этого каменного века, когда производитель выпустил самолёт и забыл о нём. Современный мир живёт так: в одном из первых пунктов договора на приобретение или лизинг прописывается, что производитель ведёт этот самолёт с момента выпуска до утилизации. У Boeing и Airbus есть такой пункт. Они обязуются доставить запасную часть в любую точку мира в течение суток. Это и есть то, чего не хватает «Суперджету 100». Если удастся организовать такую систему, то самолёт имеет будущее, если не удастся, у самолёта этого будущего не будет», - сказал экс-замминистра гражданской авиации СССР в беседе с НСН.

Смирнов подчеркнул важность того факта, что о проблемах открыто заявила госкомпания. Он полагает, что благодаря этому ситуация может измениться.

«Я думаю, что публичность заявления поможет, ибо это же государственная компания. Её заявление и признание ошибок производителя SSJ-100 – это всегда главное в решении проблемы. Для того, чтобы решить проблему, надо признать её существование! А то так: авиакомпании стенают от этого самолёта, а государственные органы говорят, что это лучший в мире самолёт. Наконец-то государственная компания сказала теми же словами, которыми всё время говорили эксплуатанты. Я думаю, это пойдёт на пользу: раз признана проблема, значит, над ней будут предметно работать. И, может быть, при наличии соответствующих профессионалов – а причина проблем в том, что процессами руководят непрофессионалы – будет наведён порядок, и самолёт выйдет на тот уровень, когда им начнут интересоваться авиакомпании. Не только наши, но и западные», - поделился мнением Смирнов.

В заявлении ГТЛК также упоминается авиакатастрофа «Суперджета» в аэропорту «Шереметьево» в мае 2019 года, в которой погиб 41 человек. В лизинговой компании предполагают, что этот случай может негативно повлиять на долю рынка SSJ 100.

После трагедии президент Общероссийской общественной организации «Содружество ветеранов гражданской авиации России», заслуженный пилот СССР Жорж Шишкин в эфире НСН выступил против попытки обвинить в крушении пилота, заявив, что «Суперджет» нужно дорабатывать. За время коммерческой эксплуатации с самолётами SSJ-100 неоднократно случались инциденты: по сообщениям СМИ, возникали проблемы с датчиками и шасси. Эксперты также критиковали конструкцию самолёта.

