Летчик-испытатель назвал Superjet помесью кобылы и ишака

Минпромторг выделит еще 15 млрд рублей на проектирование самолета Superjet New. Планируется, что летательный аппарат гражданской авиации будет в основном состоять из российских запчастей. Средства пойдут на научно-исследовательские и опытно-конструкторский работы по проекту SSJ, уточняет РБК с ссылкой на Минпромторг.

Экс-советник министра транспорта РФ, Заслуженный летчик-испытатель РФ, генерал-майор в запасе, Герой России Магомед Толбаев в беседе с НСН заявил, что государство загнано в угол и теперь вынужденно выделять все большее количество средств на этот проект.

«Это государственная программа и она далеко ушла, чтобы от нее отказаться – иначе будет еще более убыточно для государства. Ведь взаимен Superjet самолетов нет, их просто-напросто разрезали – Ту-334, Як-42 и Ту-214. В связи с этим государство вынуждено выделить деньги. Это уже третий транш, хоть Погосян после второго обещал, что все вопросы будут решены. Погосян убежал, а остальные теперь говорят, что такого не обещали, им нужны деньги. Куда эти деньги уходят, не знаю. Их делят по частям всем начальникам, чиновникам. Сейчас сложилась патовая ситуация – не выделять деньги, тогда программа полностью рухнет и, у нас ничего не останется в пассажирских перевозках. Если выдадут [деньги], то неизвестно через сколько лет все это станет комфортабельным в эксплуатации, нужно же учесть и сервисное обслуживание при всех аэропортах», - сказал Толбаев.

В сообщении от Минпромторга отмечается, что новую модель планируется разработать до 15 декабря 2021 года, а полностью построить самолет к 2024 году. Одна из основных задач инженеров компании «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) это изменение модели Superjet так, чтобы предотвратить использование импортных компонентов и систем. Собеседник НСН отметил, что это возможно, если пойти по опыту МС-21, ориентируясь «на внутреннее импортозамещение».