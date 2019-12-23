Летчик-испытатель назвал Superjet помесью кобылы и ишака
Экс-советник министра транспорта РФ, Заслуженный летчик-испытатель РФ, генерал-майор в запасе, Герой России в эфире НСН заявил о патовой ситуации в выделении средств на проектирование самолета Superjet New.
Минпромторг выделит еще 15 млрд рублей на проектирование самолета Superjet New. Планируется, что летательный аппарат гражданской авиации будет в основном состоять из российских запчастей. Средства пойдут на научно-исследовательские и опытно-конструкторский работы по проекту SSJ, уточняет РБК с ссылкой на Минпромторг.
Экс-советник министра транспорта РФ, Заслуженный летчик-испытатель РФ, генерал-майор в запасе, Герой России Магомед Толбаев в беседе с НСН заявил, что государство загнано в угол и теперь вынужденно выделять все большее количество средств на этот проект.
«Это государственная программа и она далеко ушла, чтобы от нее отказаться – иначе будет еще более убыточно для государства. Ведь взаимен Superjet самолетов нет, их просто-напросто разрезали – Ту-334, Як-42 и Ту-214. В связи с этим государство вынуждено выделить деньги. Это уже третий транш, хоть Погосян после второго обещал, что все вопросы будут решены. Погосян убежал, а остальные теперь говорят, что такого не обещали, им нужны деньги. Куда эти деньги уходят, не знаю. Их делят по частям всем начальникам, чиновникам. Сейчас сложилась патовая ситуация – не выделять деньги, тогда программа полностью рухнет и, у нас ничего не останется в пассажирских перевозках. Если выдадут [деньги], то неизвестно через сколько лет все это станет комфортабельным в эксплуатации, нужно же учесть и сервисное обслуживание при всех аэропортах», - сказал Толбаев.
В сообщении от Минпромторга отмечается, что новую модель планируется разработать до 15 декабря 2021 года, а полностью построить самолет к 2024 году. Одна из основных задач инженеров компании «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) это изменение модели Superjet так, чтобы предотвратить использование импортных компонентов и систем. Собеседник НСН отметил, что это возможно, если пойти по опыту МС-21, ориентируясь «на внутреннее импортозамещение».
«Из практики летных испытаний это займет три года минимум, а потом эксплуатационные испытания, где неизвестно, как он себя поведет. Этот самолет изначально не самолет – гибрид. Я знаю характеристики ишака – упертый, мало берет, но выносливый. Я знаю лошадь – красивая, скакун, но не выносливая, не тянет. Когда ишака с лошадью смешивают, получается мул – неизвестно какое животное, которое никому не подчиняется. Так и этот самолет вышел как мул, который ни летчикам, ни конструкторам, ни инженерам, ни техникам не подчиняется», - считает Заслуженный летчик-испытатель.
В министерстве отметили, что контракт на выделение 15 млрд рублей будет заключен уже в декабре текущего года и рассчитан на два года. Также планируется выделить некую сумму на третий этап разработок в 2021 году. В мае 2019 года на проект Superjet уже выделялось около 3,5 млрд рублей на проектные работы.
Самолеты гражданской авиации Superjet 100 за последнее время дважды попадали в авиакатастрофы. Также в них находили неисправности. В мае текущего года направлявшийся из Москвы в Мурманск SSJ-100 вернулся в Шереметьево из-за плохих погодных условий и загорелся при посадке. В катастрофе погиб 41 человек.
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