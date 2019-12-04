Экс-советник министра призвал посадить главу Росавиции из-за катастрофы в Шереметьево
Герой России в эфире НСН заявил, что вместе с пилотом SSJ-100 должен сидеть и глава Росавиции.
Следственный комитет РФ признал виновным в катастрофе самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), которая произошла в мае 2019 года в аэропорту Шереметьево, командира экипажа Дениса Евдокимова. Тогда в результате жесткой посадки лайнер загорелся, погиб 41 человек. Сам Евдокимов свою вину не признает.
Экс-советник министра транспорта РФ, Заслуженный летчик-испытатель РФ, генерал-майор в запасе, Герой России Магомед Толбоев в эфире НСН призвал посадить в тюрьму руководителя Росавиации Александра Нерадько, который несет ответственность за состояние российской авиации, последствием чего стала в том числе катастрофа в Шереметьево.
«До тех пор, пока господин Нерадько не сядет в тюрьму, самолеты в России, к сожалению, будут продолжать падать, как раз начинается зимний период. Очень жаль, но обещаю, что так и будет. Вспомните, когда мы убили хоккейную команду (команда "Локомотив" из Ярославля разбилась в авиакатастрофе Як-42 7 сентября 2011 года - прим.НСН), хотя бы один министр подал в отставку? Нет, потому что нет совести и чести. Мы, летчики-испытатели, для того и работаем, чтобы мы погибали, а люди жили. А здесь получается наоборот, потому что бардак. Причина не только в этом севшем штурмане. Почему рядом с ним нет руководителя авиакомпании и главы Росавиации, которые доверили психически неустойчивому человеку управлять воздушным судном? А командир должен отвечать по закону за то, что убил людей на ровной полосе на совершенно исправном самолете. Решение МАК ничего не значит ни для меня, ни для моих коллег. Там сидят люди, которые лишь хорошо и красиво пишут бумажки», – говорит летчик-испытатель.
Тем не менее, не все пилоты разделяют подобное мнение касательно решения следственного комитета РФ без учета выводов МАК. Ранее в интервью НСН экс-замминистра гражданской авиации Советского Союза, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов напомнил, что цель комиссии – установить причину, а не виновников. И только потом правоохранительные органы и суд могут делать окончательные выводы.
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