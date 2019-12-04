Экс-советник министра призвал посадить главу Росавиции из-за катастрофы в Шереметьево

«До тех пор, пока господин Нерадько не сядет в тюрьму, самолеты в России, к сожалению, будут продолжать падать, как раз начинается зимний период. Очень жаль, но обещаю, что так и будет. Вспомните, когда мы убили хоккейную команду (команда "Локомотив" из Ярославля разбилась в авиакатастрофе Як-42 7 сентября 2011 года - прим.НСН), хотя бы один министр подал в отставку? Нет, потому что нет совести и чести. Мы, летчики-испытатели, для того и работаем, чтобы мы погибали, а люди жили. А здесь получается наоборот, потому что бардак. Причина не только в этом севшем штурмане. Почему рядом с ним нет руководителя авиакомпании и главы Росавиации, которые доверили психически неустойчивому человеку управлять воздушным судном? А командир должен отвечать по закону за то, что убил людей на ровной полосе на совершенно исправном самолете. Решение МАК ничего не значит ни для меня, ни для моих коллег. Там сидят люди, которые лишь хорошо и красиво пишут бумажки», – говорит летчик-испытатель.

Тем не менее, не все пилоты разделяют подобное мнение касательно решения следственного комитета РФ без учета выводов МАК. Ранее в интервью НСН экс-замминистра гражданской авиации Советского Союза, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов напомнил, что цель комиссии – установить причину, а не виновников. И только потом правоохранительные органы и суд могут делать окончательные выводы.

