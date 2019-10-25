«Акции надо покупать, когда они падают». Эксперт о продаже в Норвегию самолетов Sukhoi Superjet

«Я думаю, если брать рынок, самолет Sukhoi как раз самая выгодная машина. Когда спрос на товар падает, сильно падает и цена. Производитель очень хочет продать, идет на какие-то дополнительные условия, акции, бонусы. Сейчас с Superjet сложилась именно эта ситуация. Нормальный самолет, отвечающий всем требованиям безопасности, имеет европейский сертификат, он не отозван. У завода перепроизводство, с начала года выпущена только одна машина, производитель терпит большие убытки и хочет продать любой ценой. Активно обсуждается сделка с "Аэрофлотом", контракт на поставку 50 новых самолетов, он еще не подписан, но ведутся переговоры. Так что самолет коммерчески наиболее привлекателен. Недавно сообщалось, что проходят испытания улучшенной версии Superjet, выполнено порядка 140 полетов. Конструкторы продолжают самолет совершенствовать, а рынок ждет новой версии. Норвегия может оказаться в этой ситуации самой хитрой, акции ведь надо покупать, когда они падают или самые дешевые. Здесь происходит примерно то же самое. Так как это программа государственная, то и преференции существенные. Норвежцы получают не только самолеты, но и конкурентные преимущества, в том числе по эксплуатации транссибирского направления. Вместе с тем, они в каком-то смысле нам помогают. Эта сделка может стать переломным моментом в отношении к нашему самолету, которое существенно пошатнулось в связи с недавней катастрофой в Шереметьеве», - добавил он.

Официальная презентация SSJ прошла в сентябре 2007 года, первые поставки начались в 2011 году. Объем инвестиций в проект разработки машины составил порядка $2 млрд, говорил в 2013 году экс-руководитель Объединенной авиастроительной корпорации Михаил Погосян. Почти за 10 лет заказчикам было поставлено около 150 самолетов. Крупнейшим эксплуатантом является «Аэрофлот» (до катастрофы в Шереметьево в мае 2019 года у него было 50 лайнеров, сейчас — 49), среди российских авиакомпаний на SSJ также летают «Газпром авиа», «Якутия», «Ямал», «ИрАэро», «Азимут» и «РусДжет». Иностранные клиенты — ирландский перевозчик CityJet, мексиканская Interjet, Королевские ВВС Таиланда и госструктуры Казахстана.

