Забота о приграничье: Блокада Харькова и санитарная зона
Защитить приграничные регионы России можно, «обезоружив» Харьков и Одессу или создавая санитарную зону, считают военные и политики.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Муром Шебекинского городского округа, сообщил в своем Telegram-канале глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
ПОТЕРИ БЕЛГОРОДА
По словам губернатора региона, в результате обстрела ВСУ ранения получил мужчина. В момент прилета он находился в саду.
Еще один мужчина, житель села Цаповка Борисовского района, получил осколочные ранения верхней и нижней конечностей в результате атаки беспилотника. Он был за рулем автомобиля, на который дрон сбросил взрывное устройство.
Оба белгородца госпитализированы.
Накануне в Белгородской области в результате атаки ВСУ погибли два человека и шесть пострадали. Силы противовоздушной обороны сбили 11 снарядов реактивной системы залпового огня «Вампир».
По данным губернатора Белгородской области, почти за две недели в регионе от террористических атак со стороны ВСУ пострадали 152 человека, в том числе 11 детей. Погибли 24 мирных жителя – из них два ребенка.
МИНИМИЗИРОВАТЬ УГРОЗУ
Приграничные Белгород, Курск, Брянск и даже Воронеж находятся под атакой со стороны Харькова. Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков считает, что Харьков и Одесса в руках режима Зеленского – это угроза российским городам. Пока сохраняются эти обстоятельства, задачи России в военном плане еще не до конца выполнены, но кроме них есть и другие условия для окончания конфликта с Украиной, заявил политик в интервью НСН.
«Мы понимаем, что Одесса, выход к Черному морю – это постоянная угроза. Харьков – тоже постоянная угроза Белгороду. Поэтому задачи в военном плане еще не до конца выполнены. Но решает все наш президент. Я думаю, что наши условия известны - денацификация, нейтральный статус и так далее. К этому могут добавиться другие условия, чтобы прекратили издеваться на Украине над русским языком, над культурой, над русскими людьми. Украина должна перестать быть даже минимальной угрозой для России», - объяснил собеседник НСН.
Харьков надо взять в кольцо и держать в блокаде, при условии, что наступление армии России пойдет успешно и оборона Украины будет прорвана, заявил эксперт бюро политического анализа, полковник запаса Павел Калмыков в интервью НСН. После этого, указал он, ВСУ сдадутся сами.
«Брать Харьков штурмом смысла нет никакого. Если наступление пойдет успешно и будет прорвана украинская оборона, то Харьков будет целесообразно взять в кольцо, окружение, блокаду и держать. Через какое-то время при таком раскладе окруженные сами сдаются. Это необходимо для того, чтобы украинцы сняли свои резервы с южного направления – с Запорожья, Херсона и перебросили туда. Плюс если с Белоруссией открыть второй фронт, то можно считать, что стратегическая наступательная операция России началась. Взять Харьков нужно давно, чтобы прекратить обстрелы Белгорода, Брянска, Курска», - сказал Калмыков.
СОЗДАТЬ САНИТАРНУЮ ЗОНУ
Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о присоединении к России Харьковской области, заявил о возможности создания санитарной зоны.
В нее, по оценкам экспертов, могут войти украинские Одесса, Харьков, Николаев.
«Не исключаю, что, имея в виду происходящие сегодня трагические события, мы вынуждены будем в какой-то момент — тогда, когда посчитаем целесообразным, — создать определенную санитарную зону на сегодняшних территориях, подчиненных киевскому режиму», - сказал он в ходе пресс-конференции
По мнению бывшего начальника штаба — первого замкомандующего ВДВ России, генерал-лейтенанта Николая Стаськова, санитарная зона на Украине сегодня должна формироваться с учетом действия артиллерийских установок с дальностью поражения до 70 километров, сказал он в интервью НСН.
«Все зависит от того, каким оружием будет обладать Украина. Если ей выдадут ракеты дальности до 300 километров, то зона будет слишком большая. Сейчас зона может формироваться с учетом артиллерии и реактивные войск, дальность до 70 километров», - отметил он.
Ранее американский бизнесмен Илон Маск заявил, что Украина продолжит терять территории в случае отказа от переговоров с Россией. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.С его оценкой о возможном потере территорий Киевом совпадает и позиция Вашингтона: Украина в течение ближайших месяцев продолжит терять позиции без новой помощи США. Об этом сообщил координатор Белого дома по стратегических коммуникациям Джон Кирби, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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