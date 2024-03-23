Минобороны РФ: Над Белгородской области сбили беспилотник

В российском Минобороны сообщили об уничтожении беспилотника над территорией Белгородской области.

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В оборонном ведомстве уточнили, что инцидент произошел около 19:30.

Ранее Минобороны сообщило, что ночью в Белгородской области были перехвачены и уничтожены пять беспилотников, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:УкраинаВСУБелгородская областьМинобороны РФ

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