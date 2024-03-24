Силы ПВО за сутки сбили 172 украинских беспилотника и 14 ракет

Российские силы противовоздушной обороны за сутки уничтожили 172 украинских беспилотника и 14 крылатых ракет, сообщило Министерство обороны РФ.

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По данным ведомства, средства ПВО сбили 11 крылатых ракет Storm Shadow и три противокорабельные ракеты «Нептун». Также уничтожено 22 снаряда реактивных систем залпового огня HIMARS и Vampire.

Всего с начала проведения спецоперации уничтожено более 16,9 тысячи беспилотных летательных аппаратов и 489 зенитных ракетных комплексов, уточнили в Минобороны.

В ночь на 24 марта Вооруженные силы Украины провели массированную атаку на Севастополь. В результате попадания ракеты в жилой дом один человек погиб, четверо получили ранения, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:БеспилотникиПВОМинобороны

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