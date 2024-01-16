«Одесса и Харьков»: В Крыму назвали условия для переговоров с Киевом

«Здесь вопрос в том, какой саммит Зеленский подразумевает. Он может очередной саммит без России ожидать. В окружении президента Украины наблюдается словоблудие, так как говорят одно, а делают другое. Но, по всей видимости, они начинают понимать, что победу одержать не смогут, надеются выбрать для себя выгодные переговорные позиции. Если Зеленский желает подвижек в конфликте, он должен говорить не со Швейцарией, Европой, США, он должен говорить с Россией. Если бы он хотел мира, он бы обратился к России. Пусть думает, как это сделать», - отметил он.

При этом Цеков уверен, что Киев любые переговоры попытается использовать для передышки и дополнительного вооружения.

«Переговоры не должны стать для них передышкой, чтобы они дополнительно вооружились. А это все будет, страны НАТО по-прежнему будут помогать им оружием и так далее. Я думаю, никаких мирных переговоров не будет. Но Владимир Владимирович Путин переговорщик хороший, интересы нашей страны он соблюдет в полной мере», - добавил он.

По его словам, задачи России в военном плане еще не до конца выполнены.

«Мы понимаем, что Одесса, выход к Черному морю – это постоянная угроза. Харьков – тоже постоянная угроза Белгороду. Поэтому задачи в военном плане еще не до конца выполнены. Но решает все наш президент. Я думаю, что наши условия известны - денацификация, нейтральный статус и так далее. К этому могут добавиться другие условия, чтобы прекратили издеваться на Украине над русским языком, над культурой, над русскими людьми. Украина должна перестать быть даже минимальной угрозой для России», - объяснил собеседник НСН.

10 января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что на сегодняшний день у Киева до сих пор имеется юридически закрепленный отказ от каких-либо переговоров, поэтому Россия продолжает спецоперацию, передает «Радиоточка НСН».

