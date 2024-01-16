«Одесса и Харьков»: В Крыму назвали условия для переговоров с Киевом
Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в эфире НСН заявил, что Зеленский должен обратиться к России за переговорами, а не к странам Европы.
Россия не до конца выполнила цели спецоперации, а Харьков и Одесса в руках режима Зеленского – это угроза российским городам, заявил член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в интервью НСН.
Американский предприниматель Илон Маск ранее выразил надежду на организацию мирного саммита по Украине по просьбе Владимира Зеленского, об этом он написал в социальной сети X. Так он отреагировал на слова президента Швейцарии Виолы Амхерд, заявившей, что Зеленский попросил ее организовать мирный саммит «высокого уровня» по Украине. Цеков оценил перспективы подобных переговоров.
«Здесь вопрос в том, какой саммит Зеленский подразумевает. Он может очередной саммит без России ожидать. В окружении президента Украины наблюдается словоблудие, так как говорят одно, а делают другое. Но, по всей видимости, они начинают понимать, что победу одержать не смогут, надеются выбрать для себя выгодные переговорные позиции. Если Зеленский желает подвижек в конфликте, он должен говорить не со Швейцарией, Европой, США, он должен говорить с Россией. Если бы он хотел мира, он бы обратился к России. Пусть думает, как это сделать», - отметил он.
При этом Цеков уверен, что Киев любые переговоры попытается использовать для передышки и дополнительного вооружения.
«Переговоры не должны стать для них передышкой, чтобы они дополнительно вооружились. А это все будет, страны НАТО по-прежнему будут помогать им оружием и так далее. Я думаю, никаких мирных переговоров не будет. Но Владимир Владимирович Путин переговорщик хороший, интересы нашей страны он соблюдет в полной мере», - добавил он.
По его словам, задачи России в военном плане еще не до конца выполнены.
«Мы понимаем, что Одесса, выход к Черному морю – это постоянная угроза. Харьков – тоже постоянная угроза Белгороду. Поэтому задачи в военном плане еще не до конца выполнены. Но решает все наш президент. Я думаю, что наши условия известны - денацификация, нейтральный статус и так далее. К этому могут добавиться другие условия, чтобы прекратили издеваться на Украине над русским языком, над культурой, над русскими людьми. Украина должна перестать быть даже минимальной угрозой для России», - объяснил собеседник НСН.
10 января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что на сегодняшний день у Киева до сих пор имеется юридически закрепленный отказ от каких-либо переговоров, поэтому Россия продолжает спецоперацию, передает «Радиоточка НСН».
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