«Попытка сменить повестку»: Киев усиливает обстрелы регионов РФ
Украина обстрелами российских территорий пытается отвлечь внимание от теракта в «Крокусе», считает военкор Александр Сладков.
В результате массированной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь один человек погиб, ещё четверо получили ранения, сообщает Telegram-канал Mash.
Одна ракета попала в жилой дом, 65-летний мужчина от полученных ранений скончался на месте. Также пострадали 67-летняя пенсионерка, 18-летний молодой человек и двое мужчин в возрасте 33 и 35 лет.
Кроме того, одна из украинских ракет попала в частный дом и не взорвалась.
Предпринятая ракетная атака на Севастополь была самой массированной за последнее время, сообщил в Telegram губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, спасательная служба продолжает фиксировать сообщения об обнаруженных осколках и частях сбитых ракет.
Военкоры предположили, что противник направил на Севастополь ракеты Storm Shadow. Подробности о происходящем в Севастополе во время обстрела сообщает Telegram-канал WarGonzo.
«Город, судя по всему, атакован ракетами Storm Shadow. Губернатор Севастополя сообщил об уничтожении более 10 ракет... Атака продолжается. Находящиеся в укрытиях жители города сообщают, что земля над головой трясётся и такого мощного налёта они ещё не видели», – говорится в публикации.
В бухте Севастополя временно приостановили движение морского пассажирского транспорта, сообщила дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.
«Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение», - говорится в сообщении.
В дирекции уточнили, что на конечных остановках: площадь Захарова и площадь Нахимова - организовали работу подвижного состава для компенсационного маршрута.
Причина остановки морского пассажирского движения в бухте не названа.
Военный корреспондент Александр Сладков считает, что Украина, проводя массированные обстрелы российских регионов, пытается поменять информационную повестку, сместив акцент с теракта в «Крокус Сити Холле».
«А про обстрелы я думаю так: Киев отвлекает от жуткого теракта, след которого уходит на Украину. Это попытка (плевать на полупустые(?) арсеналы) поменять информационную повестку дня, сдвинуть ее от теракта (в «Крокус Сити Холле» 22 марта – прим. НСН) », – написал он в Telegram-канале.
При этом Сладков обращает внимание на то, что России необходимы силы для победы НАТО.
«Моя желчная позиция в том, что мы ориентируем себя на слабеющую Украину. А надо иметь в виду полноценного врага, и силы надо иметь, чтоб победить не Украину, а НАТО, тогда и с Украиной справимся», – подчеркивает военкор.
Ранее член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в беседе с НСН подчеркнул, что Одесса, выход к морю, является постоянной угрозой для Крыма, как Харьков – для Белгорода из-за ведущихся оттуда обстрелов наших территорий. Сенатор считает, что «Украина должна перестать быть даже минимальной угрозой для России».
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