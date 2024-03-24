«Попытка сменить повестку»: Киев усиливает обстрелы регионов РФ

Одна ракета попала в жилой дом, 65-летний мужчина от полученных ранений скончался на месте. Также пострадали 67-летняя пенсионерка, 18-летний молодой человек и двое мужчин в возрасте 33 и 35 лет.

Кроме того, одна из украинских ракет попала в частный дом и не взорвалась.

Предпринятая ракетная атака на Севастополь была самой массированной за последнее время, сообщил в Telegram губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, спасательная служба продолжает фиксировать сообщения об обнаруженных осколках и частях сбитых ракет.