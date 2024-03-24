«Попытка сменить повестку»: Киев усиливает обстрелы регионов РФ

Украина обстрелами российских территорий пытается отвлечь внимание от теракта в «Крокусе», считает военкор Александр Сладков.



В результате массированной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь один человек погиб, ещё четверо получили ранения, сообщает Telegram-канал Mash.

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Одна ракета попала в жилой дом, 65-летний мужчина от полученных ранений скончался на месте. Также пострадали 67-летняя пенсионерка, 18-летний молодой человек и двое мужчин в возрасте 33 и 35 лет.

Кроме того, одна из украинских ракет попала в частный дом и не взорвалась.

Предпринятая ракетная атака на Севастополь была самой массированной за последнее время, сообщил в Telegram губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, спасательная служба продолжает фиксировать сообщения об обнаруженных осколках и частях сбитых ракет.

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Военкоры предположили, что противник направил на Севастополь ракеты Storm Shadow. Подробности о происходящем в Севастополе во время обстрела сообщает Telegram-канал WarGonzo.

«Город, судя по всему, атакован ракетами Storm Shadow. Губернатор Севастополя сообщил об уничтожении более 10 ракет... Атака продолжается. Находящиеся в укрытиях жители города сообщают, что земля над головой трясётся и такого мощного налёта они ещё не видели», – говорится в публикации.

В бухте Севастополя временно приостановили движение морского пассажирского транспорта, сообщила дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.

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«Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение», - говорится в сообщении.

В дирекции уточнили, что на конечных остановках: площадь Захарова и площадь Нахимова - организовали работу подвижного состава для компенсационного маршрута.

Причина остановки морского пассажирского движения в бухте не названа.

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Военный корреспондент Александр Сладков считает, что Украина, проводя массированные обстрелы российских регионов, пытается поменять информационную повестку, сместив акцент с теракта в «Крокус Сити Холле».

«А про обстрелы я думаю так: Киев отвлекает от жуткого теракта, след которого уходит на Украину. Это попытка (плевать на полупустые(?) арсеналы) поменять информационную повестку дня, сдвинуть ее от теракта (в «Крокус Сити Холле» 22 марта – прим. НСН) », – написал он в Telegram-канале.

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При этом Сладков обращает внимание на то, что России необходимы силы для победы НАТО.

«Моя желчная позиция в том, что мы ориентируем себя на слабеющую Украину. А надо иметь в виду полноценного врага, и силы надо иметь, чтоб победить не Украину, а НАТО, тогда и с Украиной справимся», – подчеркивает военкор.

Ранее член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в беседе с НСН подчеркнул, что Одесса, выход к морю, является постоянной угрозой для Крыма, как Харьков – для Белгорода из-за ведущихся оттуда обстрелов наших территорий. Сенатор считает, что «Украина должна перестать быть даже минимальной угрозой для России».




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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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